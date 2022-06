El look que eligieron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para irse de vacaciones juntos

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul blanquearon su romance primero por las redes sociales cuando fueron encontrados de la mano en Ibiza. Mediante su cuenta de Instagram comenzaron a regalarse más likes y algunos comentarios que dejaron en claro que estaban enamorados.

Hace algunos días el jugador del Atlético de Madrid habló por primera vez sobre el romance que mantiene con la cantante de Fresa: "La verdad es que estamos muy bien. Ahora por trabajo hacía un tiempo que no nos veíamos, pero cuando estamos juntos disfrutamos y la pasamos bien".

"Yo siempre se lo dije a ella, pero la felicito porque viene de hacer los shows en el Hipódromo y la está rompiendo. Hace feliz a mucha gente, y eso es lo bueno del trabajo que tenemos, que podemos sacarle una sonrisa a la gente y hacer que se olviden un poco de sus problemas", agregó.

Y reveló cómo tiene agendada a su novia Tini: "Es un apodo medio raro, tiene que ver con que es medio distraída con el teléfono y va por ese lado. Una de las cosas que tenemos con Tini es que nos divertimos y nos reímos mucho. Somos los dos muy activos y estamos haciendo cosas todo el tiempo, intentando salir con amigos. La pasamos muy bien".

En medio de toda la polémica por su romance, Rodrigo de Paul se enfrenta a una gran escándalo con Camila Homs, su expareja. De hecho, Marcela Tauro destrozó a Tini por meterse en la relación: "El culpable es él pero la mujer también elige salir con alguien que está comprometido y que acaba de ser padre, ¿por qué ella no sería responsable?".

"Yo creo eso, si yo elijo hoy o mañana salir con alguien comprometido, me tengo que bancar que me puteen o no", finalizó picante la panelista de Intrusos. Como si fuera poco, los famosos decidieron tomarse un descanso lejos de los medios argentinos para disfrutar de su amor.

Y es que, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul fueron vistos juntos en Ezeiza a punto de tomar un vuelo. Los famosos se irán de vacaciones a Miami. La pareja de tórtolos optaron por looks muy clean y urbanos con los que viajarán súper cómodos. Ni siquiera se ocultaron de las cámaras.