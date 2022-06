Un durísimo cruce entre La Negra Vernaci y Yanina Latorre terminó con un picante exabrupto

La Negra Vernaci participó este miércoles de en un móvil para LAM (América TV) en el contexto del cumpleaños de Marley. El objetivo de la nota era que la locutora contara detalles de los festejos que se encontraba realizando el conductor. Pero, en medio de la nota, Vernaci protagonizó un fuerte cruce con Yanina Latorre.

Al ser consultada si le gustaría formar parte del panel de Ángel de Brito, su respuesta fue contundente: "No me tolerarían. Y no sé si lo podría disfrutar. Envidio a la gente que lo puede disfrutar y están sentadas como en el living de su casa, como Yanina", sostuvo.

Al ser nombrada, la panelista disparó contra la locutora: "No te hagas la buena ahora, que me estuviste dando lindo y parejo".

"Conmigo no eh, conmigo no", retrucó Vernaci. "Ya me tenes podrida. Después te hacés la amiga", le contestó Latorre. "Yo nos soy tu amiga", le aclaró la entrevistada. "Yo tampoco, pero después te haces la simpática y me hablas por WhatsApp", remarcó la panelista.

En ese momento la conductora trató de explicarle a la panelista que no tenía nada personal con ella: "Yo no te doy a vos. Le doy a todos en general, pero vos te querés hacer la picante todo el tiempo", le remarcó a Yanina. "Vos también te querés hacer la picante todo el tiempo", contestó la rubia. "Picante tengo la arg.... ¡Terminala!", sentenció la figura radial.

El inesperado exabrupto terminó con carcajadas de todo el panel. Terminado el tenso momento, y tras decidir que todo había sido un episodio que convenía dejar atrás, volvieron a hablar sobre el cumpleaños de Marley y el móvil siguió adelante.