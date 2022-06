Internas en el clan: filtran una fuerte discusión entre Thomas Fort y su tío Eduardo

El clan Fort siempre mantuvo una relación bastante tirante entre sus miembros. Esta vez, Thomas, hijo de Jorge y sobrino de Ricardo, realizó una fuerte acusación contra su otro tío, Eduardo, pareja de Rocío Marengo, quien junto con el mayor de los hermanos son los responsables de la fábrica de chocolates.

El joven compartió un presunto chat entre él y su tío que, según informó el sitio Teleshow, estaría utilizando el celular de Felipe (hijo de Ricardo) y por eso aparece su nombre en la captura.

"¿Sabés en qué condiciones está la fábrica?", se lee que le pregunta Thomas. Su tío responde: "Está limpia", a lo que el joven, retruca: "Vacía. Ese es el depósito de producto terminado".

Thomas, el polémico sobrino de Ricardo junto a un arsenal de armas de fuego

"Como tu cabeza. Dejate de romperle las pelotas a tu primo. Metete en tus cosas", contesta Eduardo furioso. "Me hacés calentar al pedo", agrega.

Luego de lo sucedido, Thomás decidió compartir la charla en sus redes sociales. "Inducir, manipular, ya es bajo, pero esto es violencia. Cooptar el teléfono de un chico por la fuerza, para negarle el acceso a la información pertinente a sus intereses es una actitud cuasi delictiva", expresó sin vueltas.

Eduardo junto a su pareja Rocío Marengo.

"Y lo ventilo porque quisiste hacerlo conmigo cuando tenía su edad. Los viajes, el tío copado, todo el plancito, pero los niños crecen y se vuelven hombres y no perdonan nunca al que se aprovecha de su inocencia. Suerte con el karma, Edu. Se están empezando a filtrar cuestiones muy particulares de esto que se veía venir, que era qué va a pasar con la fábrica cuando Felipe regresara de su viaje por Estados Unidos y reclamara su asiento en el directorio de la empresa. Esto no queda acá", finaliza el descargo del joven contra su tío.