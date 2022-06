El desgarrador audio de Atilio Veronelli, internado de urgencia tras una descompensación

Este jueves, se difundió en las redes sociales un desgarrador audio de Atilio Veronelli, internado de urgencia tras una descompensación. El actor asegura que le cuesta respirar y se encuentra en un delicado estado de salud.

El miércoles por la noche había trascendido la noticia del traslado de Veronelli a la Unidad Coronaria del Hospital Eva Perón de la localidad bonaerense de Merlo. El artista que cuenta con antecedentes coronarios y que en 2014 sufrió un infarto, debió ser internado y el periodista Juan Etchegoyen difundió a través de su cuenta de Twitter un audio que el artista grabó desde el hospital

“El tema es que no tengo respiración. Camino cinco pasos y es como si hubiera hecho dos cuadras. Llegué [al hospital], y el médico me miró y dijo: ‘Usted no está pálido, usted está transparente’”, detalló Atilio Veronelli.

Además, el actor contó que se cansa incluso “cuando acomoda las sábanas”. “Espero que todo mejore. Acá me tratan muy bien, pero bueno... por el momento estamos surfeando este momento espantoso”, se lamentó.

Por su parte, el periodista Santiago Cúneo, compañero del artista en el programa 1+1 3, destacó que "gracias a la buena voluntad de la intendenta de Merlo y a los compañeros de ese distrito, Atilio Veronelli encontró la posibilidad de ser atendido, porque no tiene obra social".

Además, Cúneo desmintió que el cuadro se tratara de un infarto. “Necesitan aplicarle un cateterismo y saber bien cuál es la situación. No es cierto que haya tenido infartos. Por lo menos, no ahora, los ha tenido en el pasado. Ninguna característica ni patología parecida son las que llevaron a Atilio a la internación”, explicó.