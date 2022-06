Rating: cómo le fue a Andy Kusnetzoff en este fin de semana extra largo

PH, Podemos Hablar continúa siendo la gran apuesta de Telefe para disputar el rating los fines de semana. El ciclo que conduce Andy Kusnetzoff se viene posicionando en materia de audiencia, luego de un comienzo de año errático donde llegó a alcanzar su peor nivel histórico. Tras algunos cambios que decidió realizar la producción, el ciclo se ubicó nuevamente entre los más vistos del sábado.

Anoche, el ciclo de entrevistas arrancó pasadas las 22:10 abajo en el rating, pero con el correr de los minutos fue creciendo hasta llegar a un pico de 11,4 puntos.

El promedio final de Podemos Hablar fue de 10,4 puntos de rating, un buen número para un sábado de un fin de semana extra largo.

En esta emisión, los cinco invitados al programa fueron Damián De Santo, Denise Dumas, FMK, Carolina Ramírez y Rodrigo Cascón.

Al comienzo del programa, el Punto de encuentro buscó detenerse en las historias de vida profundas de cada uno de los invitados. Fue entonces cuando Denise movilizó a todos al recordar la muerte de su hermana.

"Cuando tenía 11 años murió mi hermana Janine. Ella tenía 16 y eso me marcó obviamente", reveló la conductora en referencia a la adolescente, que falleció en un accidente de tránsito. "La vida te pasa por otro lado, me hizo más payasa, esto de a lo mejor tener que tapar huecos en mi casa, ser más alegre, más para arriba", relató.

"Creo que me cambió la personalidad y el futuro. A mamá y a papá obviamente les cambia toda la escala de valores y yo pude hacer todo lo que quise. Pude ser actriz", señaló Dumas. Y añadió. "Me cambió mucho la personalidad: el valorar todo. No me importa demasiado nada si es que escucho que mis hijos se ríen y están bien, todo lo demás pasa", reflexionó.