Marcela Tauro apuntó de forma categórica contra Tini Stoessel

Marcela Tauro volvió a apuntar contra Tini Stoessel por su relación con Rodrigo De Paul y cuestionó a quienes opinan que la artista no tiene ningún tipo de responsabilidad en la separación del futbolista con Camila Homs.

En Intrusos (América) analizaron las acciones legales que la modelo inició contra el padre de sus hijos. Allí fue cuando la panelista explicó por qué considera que por más que la familia Stoessel quiso mantener a la cantante lejos de la polémica, no pudieron: "No lo lograron. Ellos hubieran querido esperar un poquito, ante el hecho trataron de hacer lo mejor que pudieron".

Por su parte, Nancy Duré le respondió a Tauro: "Por suerte, porque ella no tiene nada que ver en esto, si alguien actuó mal no fue ella. No hubo condena social para Tini, como sí la hubo para la China. Ella no tiene nada que ver"; sin embargo, Marcela la interrumpió: "Dejame dudar un poquito, obviamente que el culpable es él. Pero la mujer elige también, elige salir con alguien que está comprometido y que acaba de ser padre. ¿Por qué no es responsable? No sé, explicamelo".

De igual manera, la periodista argumentó: "Yo creo eso, si yo elijo hoy salir con alguien comprometido, me tengo que bancar que me puteen o no".

Por su parte, Pablo Layus le dio la derecha a su compañera y recordó el motivo por el cual las fechas del inicio del vínculo de Rodrigo y Tini no coinciden con el final de la relación del jugador de la Selección con Homs: "No nos olvidemos que los periodistas que cubrían la Copa América, decían que él ya hacía el comentario de que estaba saliendo con Tini". Tauro dejó sin palabras a Duré al hacerle esta pregunta: "Explíquenme lo de Azzaro; a Azzaro lo llamó él desde España y me dijo 'mirá que estoy con mi mujer'...".

Asimismo, Tauro agregó: "Yo la entiendo a Cami, si yo tengo un bebé de un mes. Obvio que no tiene la culpa, te tenés que agarrar con tu marido, pero también la otra persona sabe con quien se engancha".