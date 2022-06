Georgina Barbarossa reveló quién es el culpable de su soltería: "No tengo novio por..."

Georgina Barbarossa se convirtió en el foco de los medios durante los últimos días debido a su fuerte enfrentamiento con Nazarena Vélez. Y es que la angelita contó un pésimo gesto que tuvo la conductora: "La contraté para Los Grimaldi y para la tele; nos hicimos muy amigas, yo creía que era amistad, pero no".

"Me decepcionó Georgina; íbamos a comer siempre, y cuando pasa lo de Fabián yo necesitaba un mes porque no me podía poner de pie, me había quedado en la calle y mi marido ya no estaba, me estaba volviendo loca", agregó. Fue Georgina quien decidió responder sin filtros.

"Sinceramente, yo estoy tan feliz que no tengo ganas de meterme en este barro. Dice cosas que sabe que no son así. Sabés que no es verdad, y si te informaron, te informaron mal. Tengo como un balde de vaselina porque estoy muy feliz con todo lo que me está pasando. Algún día podré hablar con ella, qué sé yo", contó.

Y continuó: "No me afecta, porque aparte miente, entonces no me importa. Yo tenía un contrato con Viudas e hijas del rock and roll, ya firmado con Underground, y tenía ciertos días para grabar. Yo a ella le dije que sí, bajé mi porcentaje, así que no voy a entrar en su juego. Yo la quería mucho y sufrí mucho con lo que pasó porque yo a Fabián (Rodríguez) lo quería mucho".

Furiosa, Nazarena Vélez no dudó en responderle en LAM tras escuchar la nota: "¡Me parece conch....! La conozco, nos conocemos un montón ¿En qué mentí? Vamos a poner la versión de ella, que no podía trabajar de lunes a lunes. Había ganado por mil lo que me había pedido, porque yo le puse un seguro".

"Podés dejar de trabajar dos meses para hacerme la gamba, si querés podés. Fuiste una conch..., es así. ¿Lo tenías que hacer? No, pero yo en su lugar me hubiera comportado de una manera completamente distinta", expresó. En medio de todo el escándalo con Nazarena, Barbarossa volvió a dar de qué hablar.

Y es que, durante un móvil con Implacables la famosa habló sobre su vida amorosa. La cronista le preguntó cómo estaba de su corazón a lo que la conductora respondió: "No, porque la última vez que conté se pudrió todo. Culpa de los periodistas porque los asustan y se van".