El enfrentamiento entre las hijas de Beatriz Salomón en el día del padre: "Para mí, vos sos..."

Las hijas de Beatriz Salomón se convirtieron en el foco de los medios hace meses cuando Bettina decidió mostrarse en contra de su padre Alberto Ferriols por las actitudes que tiene en contra de ellas. Y es que la sanjuanina, durante sus últimos días de vida, también se enfrentó a él.

Fue entonces cuando la más chica de las hermanas, Bettina, contó: "Él siempre tuvo armas de fuego porque las colecciona y las usa. No vi dónde las tenía ahora pero las guardaba en un armario de su habitación, es grande y se ubica en la planta baja de la casa, cerca de la cocina. Él siempre tuvo armas de fuego y nos amenazaba con ellas”.

"Yo estuve estos últimos años con mi papá y no estuve nada bien. Quiero hablar con alguien porque creo que ya es tiempo y no aguanto más. Me da miedo de lo que pueda suceder. Tengo miedo de cómo pueda reaccionar mi padre después de que se entere que puse un abogado porque no me dejan hablar nada y tienen miedo de que yo haga algo", agregó.

Mientras que la tía de las jóvenes contó cómo estaba la mayor de las hermanas en medio de todo el escándalo: "Noe está muy preocupada por la casa. Yo creo que en cualquier momento va a saltar entre las dos la ficha porque Bettina habla mucho con Noelia y le dice 'no podemos quedarnos en la calle, mirá lo que nos hizo firmar papá'".

Sin embargo, fue Noelia quien rompió el silencio y se mostró a favor de su padre: "Papá está muy angustiado, está muy mal por toda esta situación que se está viviendo. Todo lo que se está diciendo, la verdad es que las cosas no son así. Papá no es una persona violenta ni mucho menos. Siempre se preocupa por nosotras, porque estudiemos, por todo. Siempre estuvo presente".

Como si fuera poco, en el día de padre las hermanas volvieron a enfrentarse en las redes sociales. Y es que fue Noelia quien escribió: "Feliz día papi. No sé qué sería de mi vida si no me hubieras encontrado. Fue el acto de amor más hermoso y grande de tu vida. Gracias a tus obras humanitarias, el destino nos unió".

"Hoy estás pasando por un mal momento, sufriendo, todo se va aclarar. Te quiero mucho, tenes que ser fuerte, porque quiero poder disfrutarte muchos años más y que estés a mi lado!", finalizó. Mientras que Bettina se lo dedicó a su tío: "Este día para mí es para vos. Te amo mucho y gracias por enseñarme lo que es una figura paterna".