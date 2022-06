El emotivo mensaje de la China Suárez por el día del padre: “Que vos odiases…”

La China Suárez siempre se mostró muy sincera con los temas que creía correcto contar. Por eso la reconocida actriz de El Hilo Rojo en más de una ocasión habló sobre la relación que mantenía con su padre, quien era un padre presente, pero no siempre tuvieron un buen vínculo.

De hecho, en el 2012 la ex pareja de Benjamín Vicuña se enteró de que su padre había fallecido en medio de sus vacaciones con Nicolás Cabré. Sin embargo, la China decidió no ir al velorio y seguir disfrutando de los días en familia sin tener que vivir el dolor de cerca.

Hace años Suárez habló del gesto que tuvo y cómo le afecta en su presente: "Fue tremendo porque fue medio repentino. Pero era más chica, era más inconsciente. La ficha me cayó mucho más tarde, como con muchas cosas que me pasaron en la vida, que pienso que si me hubiesen pasado ahora hubiese reaccionado distinto".

"Pero hice lo que pude y, sin justificarme, fue lo que pude en ese momento. Le dije todo lo que quería decir y sigo conectada desde algún lugar con él por suerte. Uno tiene que enfrentar las cosas. Mi hermano me ayudó mucho, se hizo cargo, yo no podía escuchar ni el parte médico", agregó.

Y confesó a corazón abierto: "No podía creer lo que me estaba pasando. Seguramente, hoy reaccionaría de otra manera. Seguro, sí... Pero es lo que pude y no me voy a castigar por eso toda la vida". Hace algunos meses atrás la China se encontraba en el norte del país grabando una película junto a Álvaro Morte donde habló de su padre.

"Mi papá era de Salta y mi familia por parte de el también. Me crié escuchando folclore y siempre íbamos a una peña cerca de casa así que (este viaje) fue como volver a mi infancia. Entendí que eso era la vida, que es una rueda y que sigue. Se me fue alguien importante, pero llegó lo más importante de mi vida, Rufina me ayudó un montón", reveló.

La China Suárez siempre mantiene vivo el recuerdo de su padre. Por eso en el día del padre la actriz de ATAV no dudó en saludarlo mediante su cuenta de Instagram con una foto de su infancia donde también arrojó un detalle que pocos conocían sobre el hombre.

"Que vos odiases este día, hace que solo te recuerde más. Pero al final, siempre juntos mirando al cielo", escribió Eugenia Suárez en las redes sociales junto a la postal de su padre en el día especial.