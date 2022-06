La Policía cortó un show del Chaqueño Palavecino y él destrozó el micrófono

El Chaqueño Palavecino se presentó en Salta por un homenaje a Martín Miguel de Güemes por el 201° aniversario de su fallecimiento y las cosas no salieron como esperaba. La Policía interrumpió su show y de la furia, él destrozó el micrófono. Pero, ¿qué pasó?

Todo ocurrió en el festival "Vaqueros le canta a Güemes": sucedió que el espectáculo de Palavecino estaba pautado para el cierre, ya que era la gran figura de la noche y él comenzó a cantar a las 4. Cerca de las 6:30 de la mañana seguía interpretando canciones y fue ahí que los uniformados se acercaron al escenario y le pidieron que finalizara.

El Chaqueño Palavecino

"Que te suban y te corten, ¿para qué diablo venimos?", expresó furioso a los agentes. Acto seguido, señaló: "Me voy de acá... ganó la policía. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Porque estos nos mandan a cortarme a mí... Yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos... ¡A mí, no! Yo soy pueblo, hermano". Indignado con la situación, tiró el micrófono al piso y lo destrozó.

Posteriormente, El Chaqueño habló con Todo Salta Noticias y dio su versión de los hechos. "A lo último se cortó porque subió el jefe de Policía. Me mandan tarde, entonces el intendente qué quiere, cuando desplego lo mío como artista dan la orden para cortarlo. Él no puede subirse así al escenario, es como que yo me meta en su comisaria", manifestó el cantante folklórico.

Y agregó: "Me mandan tarde y la gente paga la entrada, gasta plata para esperarme a mí. No sé para dónde disparar. No vuelvo más a Vaqueros de esta manera. Ya está, no tengo que rendirle nada a nadie. Es una ciudad muy bonita, pero cuando te sentís usado es feo. Está todo bien con el intendente, pero no me parece que se suba la Policía a cortarte lo tuyo cuando el pueblo y el público manda".