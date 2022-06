Romina Pereiro reveló si la ruptura con Jorge Rial es definitiva

Luego de que Romina Pereiro y Jorge Rial confirmaran su separación, si filtraron imágenes del periodista cenando con Josefina Pouso en un restaurante de Madrid. A partir de las fotos, comenzaron a barajarse fuertes rumores de romance, que la periodista fogoneó y que el conductor decidió negar.

En este contexto, la nutricionista fue consultada por una posible reconciliación con su ex. Abordada por el cronista de LAM, Romina respondió de forma categórica: "Sí, está cerrado. Sí, sí".

Además, desestimó el rumor que había lanzado Fernando Piaggio tras asegurar que Pereiro estaba saliendo con un empresario: "Sí, de hecho, al otro día me escribió para chequearlo y le digo ‘primero lo tirás y después chequeás’, es genial, me encanta. Pero no, no conozco empresarios".

"De verdad, no conozco empresarios y no estoy de novia ni conociendo a nadie porque no me da la energía en este momento", agregó, explicando por qué no está abierta al amor.

Pereiro junto a Jorge Rial.

Finalmente, la entrevistada dejó en claro que, de conocer a alguien, no va a tener inconvenientes en decirlo ante la prensa: "Más adelante, quizás sí, uno nunca sabe. Cerrar una historia no es fácil, desarmar una familia tampoco; y es como que todo es paso a paso".

Cabe recordar que Romina fue noticia esta semana por su ausencia en el nuevo programa de Ariel Rodríguez Palacios, Ariel en su salsa (Telefe). Tras las repercusiones de la noticia, fue la propia nutricionista quien salió a explicar los motivos. Consultada por el periodista Juan Etchegoyen, la nutricionista reveló que "va estar en las próximas semanas. Hubo un problema presupuestario de último momento . Es todo lo que sé", comentó.

Cabe recordar que hace casi una semana Pereiro anunció con mucha alegría que, a partir del lunes 13 de junio, iba a estar en Ariel en su Salsa. Sin embargo, días más tarde aseguraron que alguien la habría bajado.