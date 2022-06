Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: se descompuso tras ser hipnotizada y el mentalista hizo su descargo

Este martes, un mentalista hipnotizó a Carmen Barbieri en su programa de televisión, Mañanísima (Ciudad Magazine), y horas después la conductora se descompuso y se ausentó de su ciclo durante dos días consecutivos. Tras los rumores en contra del mentalista, el hombre salió a dar su descargo en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece).

En comunicación con sus compañeros, Carmen Barbieri aseguró que este jueves despertó algo mejor, pero que todavía sigue "muy mareada". Por su parte, John Milton salió a deslindar responsabilidades en el asunto en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Para poder hablar de hipnosis hay que hablar de los grandes hipnotistas que ha tenido Argentina, como fue el caso de Tusam. En otras ocasiones, ha venido Tony Camo, hace mas de 50 años ha estado mi padre y hoy después de más de 20 años de trayectoria artística me toca a mí estar aquí. Al tener un desconocimiento de lo que es la hipnosis empiezan los comentarios”, apuntó Milton.

Luego, el hipnotizador aclaró: “Tuvimos la oportunidad de hablar con ella, a través de Darío Arellano que es nuestro productor, para ver como se sentía y nos dijo que al parecer ella comió un alimento que no estaba en buenas condiciones y presentó un caso de gastroenteritis o colitis nerviosa y se ha sentido indispuesta por eso”.

Sieguiendo con su explicación y desligándose del malestar de Carmen Barbieri, John Milton detalló: “La hipnosis no es magia, es ciencia. Si ella en algún momento probó un alimento que estaba en descomposición no es culpa de la hipnosis, la hipnosis es inocua. Es un estado mental al cual vamos a llegar mediante el proceso de seguir ciertas indicaciones; no le hace daño a nadie”.

Finalmente, el mentalista aprovechó su paso por la televisión para hablar de las bondades de su disciplina. “El estado hipnótico profundo es para acceder al subconsciente. Al meternos en esa parte del cerebro vamos a depositar palabras, frases, mensajes, donde vamos a programarlos para seguir una dieta y adelgazar fácilmente. Programamos un mensaje para toda la gente que estaba viendo para eliminar dolor”, remarcó.

Mientras que sobre las facultades de la hipnosis, John Milton aseguro que sirve para: “Eliminar estrés, depresión, angustia, tristeza, melancolía, dejar que el estudiante tenga la mente clara para recibir información rápidamente y rendir bien en la escuela, que la persona se olvide del amor que se fue y jamás volvió, que la persona elimine migraña, dolor crónico, inclusive que supere enfermedades más profundas”.