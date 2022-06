Cuántos hijos tiene Daniela Cardone y quiénes son sus padres

La visibilidad volvió a posarse sobre la figura hipnótica de Daniela Cardone en las últimas semanas. La bella modelo y actriz retornó con fuerza su labor en los medios al erigirse como angelita invitada en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América.

Este regreso encendió las luminarias otra vez en la humanidad de la famosa, que continúa vigente y se destaca por su capacidad de abordar temas sin tapujos, con total libertad. En ese sentido, explicó recientemente una arista de su historia personal desconocida, que fue la pérdida de un hijo.

Tras un informe del dolor de Pampita por la partida de Blanquita, Daniela abrió su corazón al aire y reveló: “Yo perdí un bebé, se llamaba Stefano, vivió un día, nació antes de tiempo. Me acuerdo que me decían 'pero vos tenés otros dos hijos', pero la pérdida ésa de verlo todo canalizado, de llevarlo en el cajoncito... es muy difícil…”.

De esa manera Cardone se explayó de un momento traumático que transitó con quien era su marido, Rolando Pisanu. Justamente con el cirujano plástico se convirtió en madre por segunda vez, con el aterrizaje en este plano de Junior Pisanu, quien hoy tiene 27 años.

En tanto que la modelo vivió la maternidad por primera vez con Brenda Gandini, que fue fruto de un vínculo con Carlos Gandini, una relación tumultuosa, que se caracterizó por las problemáticas, los conflictos y un diálogo imposible.

Respecto a ese lazo amoroso complejo, Daniela confesó: “Me separé a los tres años y yo tenía que seguir trabajando. Trabajaba en una empresa aérea en Neuquén, de despachante de tráfico y dejé todo por mi bebé. Pero en un momento, él me dijo ´no te quiero ni a vos embarazada, nada´. Fue muy duro, la luché siempre. Hay cosas que Brenda las supo más de grande porque solo tenía la campana del padre”.

En cuanto a esos años difíciles en los que tuvo que conjugar su maternidad con el trabajo en Capital Federal, Cardone explicó: “Yo viajaba todos los meses a buscar a mi hija y tenía hasta que firmar autorización cada vez que viajaba, ¿sabés toda la plata que tenía que pagar? Hasta que él (por su ex) me la sacó un fin de semana y me hizo juicio”.