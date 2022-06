Marcelo Zoloa: actuación en Mendoza y estreno de nuevo video

Habrá rock y del bueno: Marcelo Zoloa tocará en vivo en la provincia, al mismo tiempo, presentará un video junto a Tukank Tognaccioli, quien, junto a él, fue integrante fundador de su banda, Bela Lugosi.

Marcelo Zoloa es el cantante y guitarrista de Bela Lugosi, banda con la que grabó 7 discos. En 2020, lanzó su primer disco solista llamado "Triángulo" mientras que Tukank es un bajista de amplia trayectoria que grabó el bajo en el primer disco de Bela Lugosi "Que hago Aquí". Además, es productor de bandas de reggae y fue bajista de Fidel Nadal, en el disco "Internacional Love".

El video corresponde a la canción "Blanco sobre blanco". En este caso, la música contó con la producción del dúo, combinando la creación musical a cargo de Tukank, mientras que la letra y voz corrió por cuenta de Zoloa. Según asegura,"se trata de una canción con aires de rock y sonidos electrónicos".

Se oberva que el sonido de la canción "hace guiños a una influencia innegable en la carrera de los dos, de bandas como The Velvet Underground. El título hace referencia a la obra del artista ruso Kasimir Malevich, quien pregonaba la idea del blanco sobre blanco, diciendo 'no es sencillo despojarse de todo y eliminarlo de lo visible para llegar a lo que es más evidente ante la desnudez: aquello que es totalmente fundamental'". En "Blanco sobre blanco" participan Hernán Ruiz en trompetas , Carina Zoloa en arte de tapa y Héctor Camaño en mastering.

El video, totalmente animado, fue realizado por el videasta Juan Rossi, quien fuera reconocido en los All Africa Music Awards 2021, además de haber sido el visualizador del festival Lollapalooza 2002 en Argentina.

"El video hace referencias directas a Malevich, con una impronta en los dibujos del pintor ruso Vasily Kandisnsky a quienes se intenta rendir homenaje con este trabajo", explica Zoloa.

En vivo

El viernes, 17 de junio, a las 22, Marcelo Zoloa estará presentando sus nuevos trabajos en un formato acústico.

Será en Abshynt Multiespacio, Arístides Villanueva 470, de Ciudad.