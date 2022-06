La puerta que Josefina Pouso le cerró a Jorge Rial: "Nunca más..."

Josefina Pouso habló de lo que todos estaban esperando: sobre su relación con Jorge Rial, a quien le cerró, sorpresivamente, una puerta muy particular al momento de referirse al avance del vínculo.



Interceptada por los micrófonos de LAM, Pouso se refirió a la declaración de Jorge Rial, que aseguró que nunca más volverá a convivir con nadie y que si lo ven cerca de eso, “que le peguen un tiro en las piernas”.





“Es verdad. Tiene razón, yo también le pegaría un tiro en las piernas. Si me dice que se va a casar, se lo pego yo. ¿Otra vez, negro? ¡No!”, expresó Josefina Pouso.



“Yo nunca más convivo con nadie. Soy la mujer más feliz del mundo. Con el papá de las chicas tenemos a las nenas una semana cada uno. No renuncio a mi semana sola ni loca. Yo no convivo con nadie. Las decisiones de mi casa son mías, hago de mi vida lo que quiero”, comentó sobre ella.



“Cuando convivís con alguien tenés que estar pidiendo permiso, el desayuno no es el mismo, la hora de levantarse. No me rompan las bolas. ¿Querés venir a mi casa? Venís. ¿Te querés ir? Te vas. Voy a tu casa un rato, pero hasta ahí”, explicó la periodista.



Sobre las fotos que aparecieron, Pouso aclaró: “¿Por qué van a perjudicar algo que no hay? ¿Qué van a perjudicar? Una relación no hay. Hay un vínculo. Nos conocemos. Nos vemos cuando tenemos ganas de vernos y no nos vemos cuando no tenemos ganas de vernos”.





Asimismo, aclaró que no volvieron a verse tras la vuelta de España. “Yo llegué el lunes, después de 20 días de estar fuera de mi casa. Fue el cumpleaños de Morena, mi hija mayor”, contó.



Por último, se refirió a lo que la atrapó y le llamó la atención de Jorge Rial. “Es un tipo intelectualmente muy interesante. Desde ese lugar, a mí me agarrás. Cuando yo puedo hablar con alguien, discutir temas y disentir, a mí me gusta”, concluyó.