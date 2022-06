Jorge Lanata y Marina Calabró dispararon contra el nuevo programa de Georgina Barbarossa: "Es una..."

Este martes, Jorge Lanata y Marina Calabró dispararon contra el nuevo programa de Georgina Barbarossa. La actriz debutó al frente de un nuevo ciclo en Telefe, y si bien los números en el rating la acompañaron, el resultado de la propuesta no convenció a sus colegas que le dispensaron filosas críticas.

"¿La escenografía zafa, no? Me molestan esas plantas ahí. ¿Qué le pasa a la televisión con las plantas?", deslizó en tono crítico Lanata. A lo que Calabró retrucó: "¿Pero usted dice que son reales las plantas?". "¿Son de plástico? Ah, encima son una grasada. Es una grasada, las plantas de plástico son una grasada", sentenció entonces el conductor en relación al programa de Barbarossa.

Entonces Marina Calabró no se quedó atrás y arremetió: "La escenografía para mí es menos de los mismo. Es de una obviedad pasmosa, no suma absolutamente nada, las plantas son horribles, están recicladas. Los sillones son del típico canje de Avenida Belgrano, ya lo vimos. Podrían haber jugado a plantear otra cosa. La mesa de madera parece de madera balsa, la alfombra me da a sucia, que junta ácaros".

Luego, la periodista de espectáculos señaló: "Las luces blancas, difuminadas, son las mismas que tenían Flor Peña y Denise Dumas, no se esmeraron. Después, arranca la conductora sola y hay una injustificada mesa de desayuno. No se si tiene mucho sentido, porque ayer analizaron un tema policial. El tema lo estiraron... era debut, la gente estaba enganchada... Se asustaron porque dijeron 'nos vamos de ahí y nos caemos'. También la escasa variedad temática planteada. Me quedé con ganas de ver algo más de producción. Sabor a poco".

Sin embargo, Marina Calabró rescató el trabajo de Georgina Barbarossa al frente del flamante envío. "La conductora me encanta, es fresca, tiene impronta, empatiza bien con la pantalla de Telefe, el programa está bien vendido, hay mucho PNT, Georgina es muy buena conductora para las marcas de consumo masivo, les va a traer muchas satisfacciones comerciales", reconoció la panelista.

En términos de rating, A la Barbarossa (Telefe) cosechó en su programa debut un promedio de 5.5 puntos de rating, imponiéndose sobre su competidor, Nosotros a la mañana (El Trece), que marcó 3.6. Además, Gerogina Barbarossa le dejó un muy bien piso a Ariel Rodríguez Palacios, quien con Ariel en su Salsa (Telefe) tuvo un promedio de 8.1 puntos y le ganó sobradamente en el mismo horario a Socios del Espectáculo (El Trece), que debió conformarse con 4.4.