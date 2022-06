Cómo es el ritual de Sofía Jujuy Jiménez para energizarse con la Superluna de fresa

El martes, cuando el reloj marque en la Argentina las 8:51, se formará en el cielo la Luna Llena en Sagitario ya que el Sol, en este momento, está en Géminis, su signo opuesto. Astronómicamente hablando, esta será la primera de las dos llamadas Superlunas de fresa del año, un fenómeno que se da dada la cercanía del satélite a la Tierra. La segunda y última será el 13 de julio.

¿Cuál es su característica tan especial? La Luna, al estar a menos de 360 mil kilómetros de nuestro planeta, se verá mucho más grande y brillante de lo usual. Si bien es sólo una cuestión de perspectiva, dado que la veremos así por estar más cerca de nuestro horizonte, la Superluna de fresa es muy esperada, también, para hacer rituales y conectar con intenciones.

Y si bien el nombre de esta luna parece dar a entender que se verá del color de las frutillas, esto no es así. Se llama así porque, en el pasado, esta luna de junio marcaba el momento para empezar a cosechar estos frutos en ciertas partes del mundo.

Sofía “Jujuy” Jiménez es de quienes están atentas a estas lunaciones para aprovechar su energía y alinearse con sus sueños y deseos. “Amo la Luna llena, para mí es especial porque tiene que ver con un cierre de un ciclo que se inició seis meses atrás”, dijo la modelo a Para ti.

“Sentís que se termina algo, se cierra”, indicó Sofía, quien dio una pista de lo que hace en estas ocasiones: “Recomiendo regalarte un momento para vos, de mimo, y también es buenísimo limpiar cuarzos o cristales. Es buenísimo, porque es súper potente la energía de la Luna”.

Pero para ella hay otras maneras de potenciar sus efectos. “Además, está bueno hacerte un baño en la tina con agua caliente… Todo lo que tenga que ver con se terminó algo. Es hacer toda una limpieza, porque empieza un nuevo desafío y hay nuevas intenciones”, señaló Jujuy.

“Yo cuando me siento abrumada o que no se para donde ir trato de cerrar los ojos y tener un ratito para mi, no importa cuánto tiempo. Me pongo la mano en el corazón, hago unas respiraciones y realmente me conecto conmigo”, agregó.

La morocha recomendó “empezar por poquito” a abrirse a la intención, porque “abre otros caminos”. “Escucharse es clave: es lindo para conectar con uno mismo y poder plasmar lo que uno sueña”, aseguró la modelo, que a la hora de hacer balances, siente que hay mucho de positivo.

“Yo miro para atrás y no sé en qué momento pasaron doce años desde que estoy viviendo en Buenos Aires, que me recibí y que hice un nombre en mi carrera”, dijo en la nota. ¿Y qué se va a enfocar con esta Superluna? “Sueño con seguir creciendo en mi laburo, abrir nuevas puertas, meterme por el lado de la actuación, seguir formándome en la conducción, y tener mi propio programa de entretenimientos”, adelantó.