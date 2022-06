Yanina Latorre mostró cómo se viste su esposo Diego en medio de su crisis matrimonial

Todo, pero todo lo que se hilvana en su cotidianidad se transforma en material para alimentar sus redes sociales y su discursiva al aire en LAM. Yanina Latorre expele con vehemencia lo que sucede en su vida privada, en su hogar y en su familia con una carga monstruosa en las plataformas digitales.

Hace unos días, la mediática sorprendió al revelar en el ciclo de Ángel de Brito que transitaba por una crisis matrimonial, un periodo de desencuentro con Diego Latorre. Un escenario espinoso que complicaba su convivencia y que la sumia en un silencio.

A partir de sus dichos, Latorre narró la problemática de la pareja: "Hace dos días que no le hablo”. Y en cuanto al supuesto motivo para esta guerra interpersonal con el hombre que eligió para casarse, Yanina agregó:"Me dijo algo que me molestó y dije: 'Ya está. Lo bloqueo’. Entro a casa y no lo saludo".

No obstante, algo se modificó en ese entramado privado. Al menos por lo que optó por mostrar en su perfil de Instagram, en ese universo que engorda a diario con una montaña de videos, fotos y canjes de toda índole. En ese ámbito exhibió un gesto entre amoroso y de poca empatía.

Resulta que Yanina captó a su esposo con un look particular para pasear a los perros de la familia durante la mañana del sábado, en las calles internas del country en el que residen hace años. Así, la panelista le tomó una fotografía con tintes humorísticos.

Y además lo filmó en la puerta de la casona, en pleno momento en que su hija Lola se disponía a movilizarse hasta el aeropuerto para emprender un viaje a Miami. Ahí, Yanina también capturó ese atuendo muy peculiar, principalmente por las bajas temperaturas.

Así se la escucha a la mediática: “El uniforme de paseador de perros es tremendo. Descalzo, con 5 grados paseando un perro ahí. Diego ponete aunque sea unas ojotas”. Mientras que el comentarista deportivo le espetó que lo importante era saludar a su hija.