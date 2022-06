Yanina Latorre contó una infidencia de su intimidad matrimonial: "Hace dos días que..."

Yanina Latorre se caracteriza por no callarse nada. Dentro de su función como panelista de LAM, la mujer de Diego Latorre es una de las más polémicas a la hora de vertir sus opiniones sobre los diversos escándalos mediáticos que se analizan en el programa de chimentos que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. Además, no tiene ningún problema en ventilar aspectos personales de su vida privada.

Este martes, la panelista no tuvo problema en contar otra infidencia de su intimidad matrimonial. Todo comenzó cuando analizaban los dichos que había realizado Karina, La princesita durante un móvil, donde confesó el trauma que la aqueja últimamente: que su hija se está haciendo grande y pronto decidirá hacer su vida.

Yanina y Diego.

En ese sentido, Ángel le consultó a Yanina sobre qué quiere para el futuro de sus hijos, a lo que ella respondió: "Yo quisiera que se vaya, que me dejen de hinchar un poco", expresó, la panelista, a lo que Estefi Berardi comentó: "Pero vos tenes un matrimonio de hace mil años y estas súper acompañada".

En ese momento, De Brito acotó que en realidad Yanina "no le da bola" a su esposo y ella coincidió. "Hace dos días que no le hablo". Luego explicó el motivo: "Me dijo algo que me molestó y dije: 'Ya está. Lo bloqueo. Entró a casa y no lo saludo'".