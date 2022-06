Tomy Dunster enfrentó los rumores y confesó si es el novio de Floppy Tesouro

Desde que Floppy Tesouro se separó fue vinculada en rumores de romance con más de una persona. Sin embargo, la modelo no confirmó ni negó ninguno. Uno de los más recientes fue con el actor Tomy Dunster, con quien se mostró muy cerca durante los últimos meses.

Fue en Intrusos donde hablaron de la separación de la modelo: "Durante lo que fue la pandemia él se radicó en Miami, ese fue uno de los motivos de la separación. Todo el mundo habló bien de él, esto tiene que ver con un amor que fue muy rápido. Se conocieron, se pusieron de novios, viajaron, compartieron casa y familia".

"Ella es positiva, le gusta estar en pareja entonces esto es un poco como otra vez un daño al alma, pero lo va a superar", agregaron. Quien rompió el silencio también fue Dunster al hablar sobre sus relaciones. El modelo confesó que se encuentra soltero hace tiempo, desde que se separó.

"Estoy solo. Me separé hace unos años y desde que me separé no volví a formar pareja, estoy bien solo, el otro día hablábamos en la radio de ‘poliamor solitario’, y por ahí podría encajar ahí, jajaja. Pero me quedo más con el solitario a esta altura. Me llevó súper bien con la mamá de mis hijas, somos amigos, tenemos una excelente relación", confesó.

Y agregó: "La verdad es que no tengo ninguna necesidad de formar una pareja pero tampoco estoy cerrado: si pinta y me enamoro, genial. Pero, por ahora, no sucedió". Fue entonces cuando en diálogo con la Revista Gente habló por primera vez sobre los rumores que lo vinculan con Floppy Tesouro.

"No, nada que ver. La habré visto un par de veces en mi vida, hicimos alguna conducción juntos en el interior del país y siempre tuvimos la mejor onda pero tampoco quiero decir que somos amigos", comenzó a relatar Tomy Dunster a corazón abierto sobre su vínculo con la modelo.

Y finalizó espantando cualquier rumor de una relación amorosa con Floppy Tesouro, quien vive un gran presente junto a su hija Moorea: "Lo que pasó es que me la encontré en un cumple de un amigo, hablamos un rato y a partir de eso, se generó el rumor de que teníamos un romance".