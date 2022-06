Quién es el hombre al que la China Suárez le confesó su amor públicamente: "Me gusta el de..."

Rusherking hace algunos días confesó que está muerto de amor por la China Suárez cuando visitó PH: Podemos Hablar donde contó lo feliz que está con el éxito de su carrera musical y el gran momento romántico que atraviesa con la actriz de ATAV, a quien conoció en una fiesta.

"Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso. Como es conmigo me enamora mucho", comenzó.

Y reveló: "Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol... Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme. No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza".

"Estuvimos toda la noche cruzando miraditas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos en Madrid, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo. Tuve la mala suerte de que me pasó lo de los Martín Fierro, que me grabaron cuando estaba ahí en una, pero no me gusta exponerme y menos en una fiesta", contó.

Luego de escuchar las palabras de su novio, la China compartió una foto con la que blanqueó su romance. Como si fuera poco, los famosos comenzaron a mostrarse sin miedo al éxito. Cenas, almuerzos, tardes con los hijos de la actriz, recitales y varias Bresh fueron testigos del amor.

Hace algunas horas la China decidió jugársela toda en sus redes sociales. Y es que la actriz de El Hilo Rojo compartió por primera vez una foto junto a su novio en su feed de Instagram para inmortalizar la hermosa tarde que pasaron juntos. Suárez mostró su look holgado muy al estilo Rusherking.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el ida y vuelta que los famosos tuvieron en los comentarios de la foto. El cantante escribió: "Me gusta la tercera foto (en la que se lo ve con su novia). Fue entonces cuando la madre de Rufina, Magnolia y Amancio le respondió: "A mí me gusta el de la tercera foto".