La ex mujer del Toto Salvio reapareció con una durísima acusación: "Asco a otro nivel"

A principios de abril, Toto Salvio protagonizó un violento momento tras una discusión con su ex mujer, Magalí Aravena. El futbolista se encontraba con otra mujer en su camioneta, cuando intentó eludir a quien había sido su pareja y la pisó con el vehículo. Según Aravena, quien estaba en el vehículo era Sol Rinaldi. La ex pareja del jugador sufrió un "traumatismo por flexión en miembro inferior derecho" y en su declaración aseguró que estaba intentando hablar con él.

Tras las repercusiones por lo sucedido, Aravena dio detalles de lo sucedido durante una entrevista con LAM. "No voy a dar mi testimonio porque mis hijos están muy afectados y debo pensar en ellos. En ningún momento fue mi intención que esto trascendiera públicamente, espero sepas entender la situación", señaló la mujer.

"Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás", agregó, corroborando lo que habían mostrado las imágenes. Al respecto, aseguró que hay más material audiovisual que habrían registrado algunos amigos del futbolista. Según su versión, era Sol la que viajaba como acompañante, y había una tercera persona en el asiento trasero: "Voy del lado del acompañante porque era la única ventana abierta", añadió.

Pero, claramente las cosas no terminaron ahí. En las últimas horas, Magalí se volcó a las redes sociales y volvió a apuntar contra el jugador de Boca. "No hay responsabilidad afectiva. Egoísmo a tal punto de no importar qué consecuencias generas en el otro. Ni siquiera en un nene de 10 años. ASCO A OTRO NIVEL", comenzó diciendo.

"Una vez más priorizando tu PUTO EGO. Una vez más ellos esperándote … y ahí estás queriendo obligar a dos nenes chiquitos a conocer a alguien QUE NO QUIEREN. SOS MIERDA , SOS BASURA , SOS LA PEOR PERSONA QUE EXISTE", agregó sobre la actitud que tuvo Salvio con sus hijos.

"Me callé MIL COSAS QUE HICISTE , para cuidarlos a ellos pero BASTA. NO ES NO", finalizó con contundencia.