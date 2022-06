Ariel Rodríguez Palacios confesó cómo es trabajar con su hijo Felipe: "Es un chico que..."

Luego de 12 años, Ariel Rodríguez Palacios decidió ponerle punto final a su participación en “Qué mañana”, programa de El Nueve. Ahora, tiene un nuevo proyecto que se estrenará este lunes en Telefe.



Había llamado la atención el fin del ciclo, porque había sido un verdadero éxito que más de una vez lograba los picos más altos de rating por parte del canal durante el mediodía.



Ahora, el reconocido chef cerró su pase a Telefe, algo que sorprendió a todos, y este lunes debutará a las 11.15 con “Ariel en su salsa”, que significará su reencuentro con el público después de seis meses.





“Estoy con muchas ganas. Fue un lindo cambio y un gran desafío. La propuesta fue volver a lograr la misma mística que teníamos en el programa anterior con el equipo de trabajo”, le contó Ariel Rodríguez Palacios.



El Chef estará acompañado por Micaela Viciconte, la última ganadora de Masterchef Celebrity, el periodista Nicolás Peralta y su hijo, Felipe Rodríguez Palacios, quien siguió la herencia familiar.



“Estoy agradecido con la vida. Trabajar con Felipe es parte de la vida. Él es un chico fácil que entiende el juego y hasta se divierte con el ida y vuelta. Tenemos, de alguna manera, una muy buena vinculación”, comentó.





“Me pasa como a todo padre que capaz organizamos para comer el domingo que me decía que a las 9 se iba a levantar y aparecía a las 13.30. Si lo esperaba, no comía nadie”, agregó Ariel.



“Me cuenta todo, le cuento todo. Somos seres humanos. Por un lado soy el papá, pero por otro somos compañeros de trabajo por partida doble porque estamos en la tele y también en una escuela de cocina. Ahí Felipe da clases y yo soy el jefe porque no sería justo para él ni para sus compañeros”, concluyó.