Un joven borracho compró sin querer un caballo en una subasta y se volvió viral

Una insólita situación que saltó a los portales de todo el mundo se dio a lugar en Brasil cuando un joven borracho compró sin querer un caballo en una subasta. El hombre quiso hacer una broma tras haber bebido unas copas, pero el asunto terminó mal y su error se hizo viral.

El nombre del sujeto en cuestión es Diogo Machado, tiene 24 años y estaba junto a unos amigos cuando ingresó en un grupo de WhatsApp en el que estaban haciendo una subasta. El hombre ofreció más dinero por un caballo para que un comprador contrincante elevara la apuesta, cosa que finalmente no sucedió y su chiste derivó en una tensa situación.

En diálogo con G1, el joven cuyo error se hizo viral explicó que alguien había ofrecido 100 reales por un caballo, cifra que le resultó muy baja. Machado reconoció que no estaba sobrio en el momento en el que terminó comprando al corcel por una suma de 520 dólares: “Nadie hizo una oferta más alta y cuando me di cuenta ya me había comprado el caballo”, expresó todavía desconcertado.

Alazão, el caballo que compró por error Diogo Machado.

De manera llamativa, hace unos dáis Diogo Machado le había pedido a su madre un perro Golden Retriever, pero la mujer se negó dado que no tienen espacio en su casa. “Cuando me di cuenta, había comprado un caballo. No sé cómo cuidar a un perro, ¿cómo voy a cuidar a un caballo?”, se lamentó el joven sobre su error que se hizo viral.

Finalmente, el bromista tuvo que conseguir dinero para pagar el caballo cuyo nombre es Alazão, y luego inició una campaña para vender el animal, cosa que finalmente logró ras rebajarlo de precio.

“Solo estuve tranquilo cuando se llevaron el caballo, mi madre me quería matar. Mucha gente me ayudó”, reconoció Machado.