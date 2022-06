Cuál es el deseo que Gilda le cumplió a Ángela Leiva

Ángela Leiva dio sus primeros pasos en la música muy pequeña cantando baladas y música pop. Posteriormente, se abrió camino en el género tropical. En su adolescencia tuvo una banda: Angie y Los Fieles. Con la agrupación recorrió peñas y festivales barriales. Para su tristeza, el grupo no prosperó.

En 2008, dio su gran salto a la fama al participar del concurso 'Pasión Canta' que salía en la emisora FM Pasión y el programa Pasión de Sábado en América TV. La artista resultó ganadora y desde ese momento su carrera no paró de ir en ascenso: al año siguiente publicó su primer álbum, llamado Ángela. Allí se publicaron temas como 'Amiga traidora' y 'Solo para ti'.

Ahora, la cantante estuvo en No es tan tarde, el programa que conduce Germán Paoloski en Telefe y habló de sus inicios en la profesión y sobre un particular deseo que le cumplió Gilda.

Todo comenzó cuando el conductor le consultó si era fanática de la intérprete de 'No me arrepiento de este amor'. "Sí, me encanta Gilda de toda la vida", aseguró y agregó: "De hecho, cuando me presenté al concurso Pasión Canta antes de ser Ángela así a nivel profesional le pedí a ella que me ayudara a ganar el concurso".

Gilda

"Y te ayudó", le expresó él. "Sí, me ayudó", cerró ella emocionada. Luego, el comunicador le regaló un cuaderno que tenía en la tapa a Leiva vestida con flores como Gilda para que en esas hojas escribiera sus nuevas creaciones.