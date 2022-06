Viviana Canosa volvió a expresarse sobre su supuesta candidatura política

Viviana Canosa marcó diferencia en el ambiente mediático por sus explosivas críticas al gobierno nacional. Desde su programa Viviana con vos, la conductora genera a diario fuertes polémicas por sus declaraciones, entrevistas y la forma poco ortodoxa de expresar sus ideas.

En este contexto, la semana pasada la periodista volvió a ser noticia en todos los portales al revelar que no descarta la posibilidad de ser candidata en las próximas elecciones. Durante una entrevista para la revista Sábado Show, del diario uruguayo El País, fue consultada al respecto. "Me están estudiando para las elecciones del año que viene. No descarto ser candidata", expresó Canosa.

Tras las repercusiones de sus dichos, Viviana enfrentó los rumores que ella misma inició. "Les AGRADEZCO la atención, pero quiero ACLARAR que no soy CANDIDATA. Muchas gracias, sigo trabajando", publicó en su cuenta de Twitter, despejando dudas de quienes tomaron muy en serio sus declaraciones.

Recordemos que durante la citada entrevista, esa no fue la única declaración que generó polémica. En un momento de la charla se refirió a Alberto Fernández como "un mentiroso, un pelotu... y un hijo de pu...".

Además, fue consultada por el supuesto romance con el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, a quien la periodista definió como un "tipo atractivo".