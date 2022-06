Tras conocerse el veredicto, ¿cuánto deberá pagarle Amber Heard a Johnny Depp?

El juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard llegó a su fin. Luego de 24 días de testimonios, el jurado compuesto por siete personas llegó este miércoles a una decisión unánime para dictar el veredicto.

Además, determinaron la cantidad de dinero que pagará quien pierda el juicio. Recordemos que en 2019, Depp inició la demanda por US$ 50 millones y luego Heard presentó una contrademanda por US$ 100 millones.

Hace instantes se conoció el veredicto. El jurado apoyó al actor en la demanda por difamación contra la actriz. El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. Por su parte, otorgó a Heard US$ 2 millones en daños compensatorios y nada en concepto de daños punitivos.

Depp no estuvo presente en el tribunal debido a compromisos laborales previamente comunicados antes del juicio. "El Sr. Depp no estará físicamente presente para el veredicto de hoy a las 3:00 p. m. y estará observando desde el Reino Unido", informaron sus abogados.

Johnny Depp durante su testimonio.

Recordemos que Depp demandó a su ex esposa a raíz de una columna que Heard escribió en 2018 para The Washington Post donde se describía a sí misma como "una figura pública que representa el abuso doméstico".

"Nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico. He vivido con eso durante seis años, y esperando poder sacar a la luz la verdad. Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad", declaró el actor. Además, el ctor calificó las acusaciones de abuso sexual y físico de su ex esposa como "descabelladas".

Amber Heard en el estrado.

"Para el señor Depp este caso nunca se ha tratado de dinero", dijo el abogado del actor, Benjamin Chew. "Se trata de la reputación del señor Depp y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido los últimos seis años".