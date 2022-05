Mariano Martínez reveló el motivo que le impide pasar más tiempo con su hija: "Es inhumano"

Mariano Martínez es padre de tres hijos. Olivia y Milo, fruto de su relación con Juliana Giambroni, y Alma, la más pequeña, de su vínculo con Camila Cavallo, de quien se separó en 2020.

El actor divide su agenda laboral y sus ratos libres para poder disfrutar de ellos la mayor cantidad de tiempo posible. Pero muchas veces le resulta imposible poder coordinar más encuentros con la más pequeña por las distancias y el problema que representa el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.

"Uno trata de no estresarse, a mí el tránsito no me gusta, solo que cuando tengo que llegar a un horario y más al colegio de mi hija, me pone de la cabeza", comenzó relatando el actor en sus redes sociales. "Ella entra a las nueve, como muy tarde", agregó. Acto seguido, se mostró feliz: "Llegamos al colegio, nueve y un minuto", expresó exultante.

Mariano Martínez junto a sus tres hijos.

Una vez que dejó a su hija, aprovechó la ocasión para revelar a sus más de dos millones de seguidores el inconveniente que sufre a diario. "Esto lo hacemos con ella los miércoles, que la busco en el cole, tenemos el tránsito de ida, y los jueves a la mañana cuando dejo a los hermanos, la traigo a ella volando. Y los viernes cuando la busco porque se queda el finde y algún que otro lunes de ese finde que se queda conmigo el domingo", detalló.

Luego, explicó: "Me encantaría tenerla una semana como a los hermanos, pasa que ellos viven cerca y la metodología está desde que nacieron. Con ella es imposible porque vivimos muy lejos y el tránsito es inhumano. Lo cuento como anécdota y parte de la diaria. Está todo más que bien, obvio".

Recordemos que Martínez fue noticia en las últimas semanas luego que varios periodistas del mundo de la farándula informaron que el actor había comenzado a seguir a Camila Homs, la ex pareja de Rodrigo De Paul, luego que comenzaran los rumores de separación. No conforme con eso, el actor soltó varios likes en las últimas publicaciones de la modelo.