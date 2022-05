Luis Brandoni reveló cómo tentaron a Robert De Niro para que acepte trabajar en Argentina

Luis Brandoni se dio el lujo de trabajar junto a Robert De Niro para la serie Nada. En este contexto, y luego de haber finalizado el rodaje de las escenas en Buenos Aires, el actor argentino contó detalles de cómo logró la producción convencer a la estrella de Hollywood para que aceptara el papel.

Durante una entrevista con TN, el argentino expresó detalles de su trabajo junto a la célebre estrella: "Fue algo que verdaderamente no esperaba e incluso no creía, porque es un hombre que siempre está muy comprometido y tiene muchas ofertas de trabajo".

Luego, Brandoni contó cómo fue que lo tentaron para que acepte el trabajo: "Los directores, tanto Gastón Duprat como Mariano Cohn hablaron con él, le dieron algunos datos, me vio mí, que nunca me había visto trabajar, vio mis películas subtituladas, se interesó, leyó los libros muy seriamente y aceptó este reto que para él debe ser muy significativo, no por lo que ha hecho, porque creo que ha hecho más de 160 películas, pero porque es su debut de televisión, nunca lo había hecho", destacó.

Además, el actor reveló que una vez que decidió incorporarse a la serie, De Niro "propuso cambios, algunas cosas en el texto, tuvo ganas de improvisar y a veces le gusta hablar en castellano".

"La primera escena que hice con él, estábamos sentados frente a frente y en un momento me pareció como si ya hubiera trabajado con él. Además, es un profesional y él sabe de qué se trata este asunto, si le hacés un guiño distinto al que estaba previsto, te la devuelve redonda", resaltó.

Cabe recordar que el protagonista de grandes éxitos de la pantalla grande fue distinguido como Huésped de Honor de la ciudad de Buenos Aires "en reconocimiento a su amplia trayectoria en el cine".

"Es un orgullo haberlo tenido en Buenos Aires filmando junto a grandes colegas argentinos", comentó al respecto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en un mensaje que publicó en su cuenta personal de Twitter.