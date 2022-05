Así está hoy Florencia Ortiz, la villana más recordada de las novelas: vive en España, tiene 50 años y…

Existen personificaciones que trascienden, que se instalan en la memoria colectiva y que se mantienen en el imaginario. Generalmente esa cualidad se reserva para los héroes, los protagonistas de las historias, pero también para los villanos, esos roles algo incómodos y que interpelan.

En ese compendio de artistas que ganaron un lugar por sus labores en la vereda opuesta, en la antítesis de lo amoroso se encuentra la argentina Florencia Ortiz, quien se calzó la piel de decenas de mujeres “malvadas” en muchas de las novelas más trascendentes de los últimos años.

Esa bella actriz supo mixturar un rostro angelical para darle vida a muchas malas de las tiras, en esas tramas que captaron la atención y el seguimiento de millones de espectadores. Por eso Flor brilló en una infinidad de producciones como Milady, la historia continuará, Muñeca Brava, Amor en Custodia, Se dice amor, Champs 12, Secretos de amor, Los únicos, Somos familia, Violetta.

A pesar de su talento innato, Ortiz decidió darle un vuelco radical a su vida y en 2016 se alejaó definitivamente de las primeras planas, pero no solo por una decisión de tomar distancia, sino que por un proyecto de vida, dado que se mudó a España.

En las tierras ibéricas, la artista vive su cotidianidad junto a su marido Lucas Inza y su hija, Eva, que ya es toda una adolescente y a quien acompaña a rabiar en sus actividades y con la que construyó un lazo maravilloso de mucha complicidad.

Entonces ahora surge la incógnita sobre qué talló en su mente para retirarse y sobre todo si extraña las luminarias de los sets de filmación de Argentina. En cuanto a su característica de ponerle la voz y el cuerpo a las villanas, Florencia opinó: “Me gusta saber que tengo un papel bien personificado. Las malas son más divertidas, tienen muchos matices y siempre hay algo bueno en ellas y un dolor profundo que es el que las hace ser como son”.

En una entrevista con la Revista Pronto, Ortiz reveló el misterio de los factores que incidieron para correrse un poco del medio: “Siempre tengo la necesidad de salirme, no es fácil para mí explicarlo. Salirme en el sentido de dejar la zona de confort y buscar nuevas aventuras en mi vida personal, eso me convierte en mejor actriz”.

En cuanto a su realidad actual, a esa dinámica diaria en España, Flor contó: “Mi vida acá es tan hermosa y complicada a la vez como en Argentina. He hecho de todo en España y sigo haciendo de todo para nutrirme como actriz. Por momentos vivo una vida tranquila y en otros momentos no”.

Para culminar, la ex protagonista de decenas de éxitos televisivos se refirió a los sentimientos que le despierta este país y sostuvo: “Todos los años vuelvo a Argentina de visita y en volver también pienso. Igualmente, que viva acá no es impedimento de nada. Puedo ir y volver. No me gusta estar atada, ¿se nota? Ja,ja,ja”.