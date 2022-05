A los 55 años, falleció la estrella coreana de Netflix Kang Soo Yeon

Luego de ser internada de urgencia tras sufrir una hemorragia cerebral, Kang Soo Yeon falleció este sábado 7 de mayo en el Hospital Gangnam Severance. La actriz coreana de 55 años fue operada de emergencia y trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde perdió la vida.

El pasado jueves, la actriz llamó de emergencia al servicio médico tras reportar un fuerte dolor de cabeza. Al llegar los doctores, encontraron a la actriz inconsciente. Luego de recibir CPR, fue trasladada al hospital de emergencia, según informó el departamento de bomberos y la Policía local.

Soo Yeon había terminado de grabar JUNG_E, la nueva película de Netflix de producción coreana que se estrenará este 2022, por lo que la plataforma streaming se despidió de la recordada actriz con el siguiente mensaje: "Kang Soo Yeon, una actriz brillante que fue pionera en la industria del cine coreano, falleció hoy. Gracias por tu gran actuación y energía. Fue un honor trabajar con ella. No olvidaremos todos los momentos de Kang Soo Yeon, quien dio lo mejor de sí para brindar un buen trabajo".

Kang fue la primera surcoreana en ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia por su papel en The Surrogate Woman, y en el Festival de Cine de Moscú por su interpretación en Come Come Upward.

Nacida en la capital surcoreana en 1966, debutó como actriz a los 4 años, haciendo múltiples trabajos en cine y televisión. Ganó popularidad con el drama Diario de una estudiante universitaria en 1983.

En los 90 protagonizó la exitosa película Gyeongmajang ganeun gil (1991), un trabajo que la convirtió en un referente a la hora de retratar a mujeres subyugadas por la sociedad patriarcal surcoreana.

La actriz también fue co directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Busan de 2015 a 2017.