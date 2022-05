Ángel de Brito reveló una polémica noticia sobre Yanina Latorre: "En cualquier momento es..."

Ángel de Brito es reconocido por ser uno de los mejores conductores de chimentos de la farándula argentina. El famoso está a cargo de LAM y ha logrado conseguir la mayor cantidad de primicias. La gente lo adora y hasta ya es una especie de ídolo para la nueva generación.

El programa Los Ángeles de la Mañana en los últimos años ha comenzado ha tomar demasiada relevancia al punto de ser una temática de disfraz o comparación para los jóvenes y las redes sociales. Yanina Latorre logró ganarse el puesto de ser la angelita más querida y picante.

Yanina y Ángel tienen una gran amistad. Sin embargo, eso no influye en su trabajo. El conductor si debe consultarle algo a su panelista que la incomode, no tiene ningún problema. Mientras que Latorre tampoco se molesta si de Brito le pide hablar de un tema que no le gusta.

Hace algunos días Yanina Latorre tuvo una fuerte pelea con Estefi Berardi en vivo y Ángel de Brito se puso del lado de la panelista de Carmen Barbieri, pero la histórica angelita no se molestó en lo absoluto. Todo comenzó con la información sobre el romance de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul.

Estefi le confesó que no creía la historia que Yanina contaba sobre las fechas del romance ya que es amiga de la madre de Tini y fue en ese momento cuando Latorre explotó. Pero lo peor vino cuando Berardi le consultó cómo se sentía ya que estuvo en el casamiento de Jorge Lanata y muchos de los invitados dieron positivo en covid.

"¿Sabés qué? Sos una chica sin códigos. Ayer me hisopé, reina. Si no, no estaría acá sentada. Soy un ser responsable, no soy como vos. ¿Sabés qué? ‘Me dicen en las redes’. ¡Sos periodista y es una falta de respeto a un programa de televisión!”, lanzó Yanina Latorre indignada. Si bien Ángel en un principio estuvo del lado de Estefi, luego defendió a su amiga.

Ahora bien, la amistad entre Ángel de Brito y Yanina Latorre es tan buena que hasta permiten bromear y criticar al otro sin que haya enojos de por medio. Tal como ocurrió hace algunas horas cuando un seguidor le escribió al conductor: "Yanina parece una abuela envidiosa".

Fue entonces cuando Ángel, a modo de broma, dio una gran noticia sobre la vida de Yanina Latorre: "En cualquier momento es abuela". Fue ahí que todos los seguidores de la dupla de amigos enloquecieron y comenzaron a preguntarse si realmente es posible que Lola o Dieguito conviertan a su madre en abuela.