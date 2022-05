Sheila Blanco le canta a las Poetas del 27 en su primera visita a Mendoza

La polifacética cantautora española Sheila Blanco estará el jueves 12 de mayo en la sala mayor de la Ciudad de Mendoza, como parte de la gira sudamericana de presentación del disco “Cantando a las poetas del 27”.

Nuestra provincia será la primera parada argentina para Sheila (también se presentará en CABA y en Córdoba), quien se animó a ponerle música a poemas de mujeres innovadoras y comprometidas con la modernidad de España antes de la Guerra Civil.

MDZ charló a la distancia con ella antes de su visita a Mendoza, con la que tiene una relación especial: sus bisabuelos vinieron a estas tierras para trabajar en los años ´20 del siglo pasado y aquí mismo nació su abuelo, quien luego emigró a España.

-¿Cuando nos referimos a Sheila Blanco, decimos: la cantante; la comunicadora, la periodista, la compositora, la pianista, la youtuber. ¿Cuál de estos rótulos -si cabe el término- te mejor define?

Pues un poquito de todo, supongo. Tengo que decir que no soy muy de rótulos, de etiquetas, porque me parece que simplifican un poco. Pianista, no. Me acompaño con el piano, es un buen compañero, pero “pianista” son palabras mayores. Cantante, pues sí, es lo que más he hecho en mi vida cantar. Mi instrumento, desde luego, es la voz. Compositora, ahí voy, también lo hago. Es un oficio al que le tengo mucho respeto, porque hay tantos maravillosos referentes...y youtuber (risas), fue sin buscarlo, la verdad, porque yo nunca pensé en hacerme viral. Yo solo subía mis contenidos a redes para tener mi contacto con mis amigos, con mi trabajo. Y soy periodista, estudié Comunicación y me encanta el periodismo. Es una vocación muy linda y supongo que forma parte de mis ganas de estar en los sitios y contar lo que pasa.

-¿En qué momento artístico musical y profesional te encuentra esta primera gira por Sudamérica?

Un momento muy dulce, muy pleno. La verdad, para mí es un sueño con este disco, quizás el más personal, el más mío de todos los que he hecho hasta ahora, poder venir a Latinoamérica y poder traer la poesía de estas mujeres, que para mí ha sido un antes y un después en mi vida su descubrimiento. Yo soy una gran lectora de poesía. La Generación del 27 en España es top top, pero es verdad que solo aprendemos nombres masculinos. Todos ellos maravillosos, pero sólo masculinos. Un trabajo que me atrapó, sin buscarlo. Empecé a hacer canciones de sus poemas, sin pretender grabar un disco, se fue dando todo de manera muy natural, muy orgánica, y, como te digo, muy mía, muy personal. Me lo llevé mucho a lo que yo siento y creo que por eso conecta tanto con la gente.

-¿Cómo fue la tarea de re descubrimiento de las Poetas del 27 y el proceso posterior para convertir esas letras en canciones y en un disco, que es el que te permite esta gira?

Si, así es. Yo las descubrí gracias al trabajo de una directora catalana llamada Tania Balló, que escribió tres libros e hizo tres documentales llamado “Las Sinsombrero”, una marca que ella se inventa para posicionar a estas mujeres del mapa literario español y funcionó muy bien. A todos nos dejó boquiabiertos porque no teníamos ni idea. Hoy en día en filología hispánica se estudia al menos una poeta de esta generación. La poeta más famosa, que es Carmen Conde, por ser la primera académica de la Lengua, pero las demás no estaban ahí. La tarea fue investigarlas empezando por librerías de segunda mano, hablando con instituciones, porque en internet sobre muchas de ellas no había nada. Antologías, poemarios y, a partir de ahí, trasladar la emoción que yo tenía a los demás en forma de canción. Supongo que también estaba muy influida por esos referentes como Joan Manuel Serrat con Miguel Hernández, con Paco Ibáñez, y tantos cantautores que han musicalizado poemas y yo lo hice por puro placer. La verdad, fue muy gratificante dar a conocer estas voces que son tan fascinantes como las de ellos. Vivieron con ellos, iban a las mismas fiestas, compartían imprentas, influencias, leían los mismos autores y es muy bonito recuperarlas porque ellas estaban ahí.

-Sobre el disco “Cantando a las Poetas del 27”, has dicho que muchas de las composiciones surgieron a partir de la improvisación. ¿Cómo fue ese proceso?

A mí me ayuda mucho esa vertiente que me viene del jazz. Canto jazz y tuve varios proyectos varios años. Me gustaba mucho agarrar el poema y, primero, declamarlo, buscando la rítmica, el preciso acento de las palabras y después cantando, pero buscando que fuera la emoción del verso la que dictara hacia dónde iba la melodía. Si la melodía era mayor, menor, si se movía más la nota para arriba, para abajo, si estaba más quietita. Una vez que tenía la melodía, la protagonista, ya me iba al piano y buscaba la armonía, los acordes, la estructura. Así fue como nacieron todas. Me gusta pensar en una frase que decía Bill Evans, acerca de que no te tienen que poner ni raro ni especial, sino que aparezca. Que tú estás disponible para lo que llegue. Hay algo de eso, de flotar y dejarse llevar.

- Como música formada y estudiosa, seguramente tendrás alguna referencia sobre autores, compositores o intérpretes argentinos o argentinas. ¿Qué nombres se te vienen a la memoria?

Pues mira, Luis Alberto Spinetta, la Negra Sosa, Pedro Aznar, Diego Torres, Fito Páez, Cerati, me gusta mucho también Lisando Aristimuño. Escucho mucha música argentina. Toch, que es un grupo de Córdoba, maravilloso. Ah, Charly García, por supuesto! Amo la música argentina. Tengo muchos amigos argentinos, músicos increíbles. Es increíble la formación allá, el talento y ¿sabes qué? la reconciliación con el folklore. La gente hace música moderna conociendo el folklore del Norte, de Tucumán, de Jujuy. Lo amo de verdad, me encanta la zamba, la chacarera, la cumbia villera (risas).

- Muchos te conocimos en plena pandemia a partir de los videos que diste a conocer por las redes sociales, donde contabas aspectos de la vida de autores clásicos (Debussy, Bach, Beethoven o Mozart) con simpáticas biografías cantadas. ¿Cómo surgió esa idea?

Surgió por una sección que tengo en un programa de radio (N.de la R: “La Ventana” -Cadena Ser-) donde hablo de música y me dan mucha libertad. Empecé con la vida de Bach con “La Badinerie”, que es una obra que me encanta desde siempre, desde que tengo 7 u 8 años. Era la música de un programa español de los años ´80. Fue como muy divertido y me dije “lo voy a hacer”. Jamás pensé que fuera a ser viral, que fuera lo que fue. Fue muy lindo cómo se dio todo, que conectó con tanta gente. El segundo fue Mozart y el siguiente fue Beethoven. Allí explotó la pandemia y nos pasamos más tiempo con nuestros smartphones en internet y empecé a recibir una avalancha de gente muy cariñosa, que me decía que le encantaba, que le había dado una oportunidad a la música clásica y por eso sigo haciéndolos. Tengo de momento dieciséis en internet y en YouTube para quien quiera acercarse.

- Sin adelantar demasiado, ¿cómo será el show que veremos el próximo jueves 12 en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza?

Va a ser un show muy emotivo, muy emotivo. Va a ser un viaje a través de la poesía y la música. Yo siempre doy unas pinceladas, presento a las poetas con amor, cuento algunas cosas lindas de su vida, contextualizo el poema también. Proyecto también las ilustraciones que ha hecho Vanesa Álvarez, la diseñadora del disco, que ha hecho un trabajo precioso con las fotos de ella, para que la gente les ponga cara también. Ahí arranco y canto el poema y la gente ya está adentro.

Ficha Técnica:

JUEVES 12 DE MAYO A LAS 21 H

TEATRO INDEPENDENCIA (Cdad de Mendoza)

ENTRADA GENERAL: $2000

EN VENTA EN BOLETERÍA DEL TEATRO Y EN ENTRADA WEB