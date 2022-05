Qué es de la vida de Héctor Alterio, gran referente del cine nacional

Argentina siempre tuvo grandes actores. Varios de ellos no solo tuvieron la oportunidad de triunfar en nuestro país y recibir reconocimiento de los espectadores, sino que también ganaron popularidad en otras partes del mundo. En este listado figura Héctor Alterio.



Desde que comenzó su carrera como intérprete, demostró la gran facilidad que tiene para asumir nuevos proyectos y para ponerse en la piel de personajes que lo obligaban a salir de su zona de confort.



De esta manera, logró protagonizar películas que fueron aclamadas en diferentes países y que hasta incluso fueron consagradas en los Premios Oscar. Una de ellas es La Historia oficial, donde trabajó con Norma Aleandro.



También se destacó en otras producciones nacionales como La tregua, Camila, El hijo de la novia y en diversos proyectos que realizó en España, país que se convirtió en su segundo hogar y donde continuó creciendo como actor.



Héctor Alterio muy sonriente en una fotografía tomada en 2010 / Fuente: Instagram

Héctor Alterio y su vida en pleno 2022

Actualmente, Héctor Alterio vive en Madrid, tiene 92 años y todavía trabaja como actor. En una entrevista, reveló que practica esta profesión con el mismo entusiasmo, inquietud y posibilidades como cuando arrancó.



“Cuando actúo me siento poderoso“, reveló con total sinceridad. Cuando se encuentra frente a las cámaras o arriba de un escenario, quiere que las personas le presten atención y que solo lo miren a él. “Sé que es una lucha contra mi vanidad“, agregó.



Aunque aún siga trabajando y lo disfrute como si fuera la primera vez, también tiene que enfrentarse a la dura realidad de que está mayor. Por este motivo, debe ser más selectivo a la hora de elegir los proyectos que va a encarar. “Soy feliz, pero es cierto que tampoco puedo parar“, comentó.







Aunque disfrute de la actuación y de interpretar a diferentes personajes, también se ve obligado a seguir trabajando porque la pensión que recibe no le alcanza para pagar el teléfono, la luz, el gas, y los gastos del día a día.



Desde 2013 que no visita Argentina, su país de origen. La última vez que lo hizo fue por temas laborales, cuando se encontraba trabajando en el rodaje de la película Fermín de Oliver Kolker y Hernán Findling.



Esta visita provocó que muchos sentimientos salieran a la luz. Según recuerda Héctor Alterio, se la pasó llorando. Tenía presente un sentimiento muy contradictorio, ya que quería “pegar la vuelta“ pero a la vez no. Sin embargo, aunque el pasado siempre lo golpea fuerte, aseguró que le encantaría ir a visitar el barrio donde se crío y caminar por sus calles.



Mientras disfruta de la actuación y recuerda con cariño a su país, el actor también se muestra orgulloso de todos los logros que alcanzaron sus hijos, Ernesto y Malena. Para él, ambos entendieron muy bien la profesión y la llevan a cabo con mucha precisión.



¿Cuál es tu trabajo favorito del actor?