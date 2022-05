Paula Varela contó el secreto más inesperado de Wanda, Icardi y la China Suárez: "Ella cree que..."

Mucho se habló y se escribió sobre el tema. Pero nadie parece tener a ciencia cierta la verdad absoluta sobre ese triángulo de las bermudas que formaron Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi durante el 2021. Las versiones encontradas son varias, pero muchas no dejan de encender alarmas.

Esta vez, la China Suárez volvió a provocar un ruido mediático descomunal y a posicionarse en el eje de las controversias. Tras meses después de la noche de pasión, lujuria y clandestinidad que experimentó María Eugenia con Mauro Icardi, en la oscuridad de una habitación de hotel en París, ahora regresa el escándalo. La blonda reactivó el contacto con el delantero.

Todo ese movimiento encendió a Wanda Nara, que no puede detener sus mensajes en relación a la actriz, a todo lo que experimentó en carne propia. La influencer se encargó de enviar a varios medios las capturas de ese chat que escribió la China al delantero del PSG.

En esa línea, algunos especialistas en el tema aseguraron que la mediática vive en una especie de obsesión contra la China, y que no focaliza su encono en el verdadero responsable de la traición, su marido, quien fue el que pergeñó aquella tarde en la oscuridad de un hotel con Suárez.

En todo este contexto, a varios meses del episodio, de ese juego entre sábanas de China y Mauro, que se estima ocurrió en septiembre del 2021, Wanda publicó una storie muy extraña. Se trata de una “pregunta” de un seguidor, que reza: “¿Perdonarías otra infidelidad?”, lanzó al mismo momento que Estefi Berardi hacía una denuncia en su contra.

A ese tópico sensible, lejos de esquivarlo, Nara soltó una confesión muy intrincada: "Nunca pude perdonar. Admiro a la gente que sí. Puedo tener una excelente relación como me quedó con mis ex, pero doy tanto en mis relaciones que no perdono. Qué mal yo".

Todo esto lo analizaron en Socios del espectáculo y ahí se produjo una revelación potente, que refiere a la posibilidad que Wanda considera que lo que brotó entre Icardi y la China no es una engaño.

Paula Varela soltó esta aseveración: “Me pregunto si nunca entendió que le fueron infiel o no se hace cargo que le fueron infiel”, lanzó, tomando a Wanda como una persona "ingenua".

Por su parte, Luli Fernández intervino y expresó otra lectura de todo lo que quiso decir Wanda en la storie: “Blanquea que tiene la entereza suficiente según su criterio para continuar con su familia y su vínculo independientemente de su ego de perdonar”.