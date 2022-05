Isabel Macedo compartió imágenes de su gran panza a semanas de dar a luz

Comenzó la cuenta regresiva para Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, que están a cuatro semanas de recibir a la nueva integrante de la numerosa familia que formaron juntos.

Hace un mes atrás, la actriz reveló que el médico la mandó a hacer reposo porque tenía la panza muy dura. "Finalmente, me mandaron a hacer reposo. No sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida”, contó por medio de sus redes sociales.

"Me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté. Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes”, sumó minutos más tardes Isabel Macedo.

Pero ahora que el susto ya pasó, la actriz se mostró plena con su pancita disfrutando de la familia y del aire libre. En la semana 36 de embarazo, la artista compartió una tierna postal donde se la ve a Belita, su primera hija con Juan Manuel Urtubey, besándole la pancita.

Luego de eso, Macedo compartió dos publicaciones más. Una un poco más divertida que tierna, donde se la ve inflando los cachetes y riéndose de lo hinchada que está a punto de dar a luz y la siguiente con toda la familia aprovechando el sol y el calorcito salteño.

Allí se pueden ver a los otros hijos de Juan Manuel Urtubey, algunos tocándole la pancita y felices por la llegada de su nueva hermanita, y también a la mamá de Isabel, que se convirtió en una fiel compañera de la actriz en su nueva vida.