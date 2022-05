El nuevo escándalo que involucra a la China Suárez y a Wanda Nara con un hombre

Las últimas apariciones públicas de la China Suárez y sus recientes publicaciones en redes sociales dejaron en evidencia que las cosas con Armando Mena Navareño estarían en pausa y terminadas del todo.

Sin embargo, durante su reciente participación en los Premios Platino, desde Madrid, la actriz respondió a la pregunta que le hizo el periodista Guido Záffora sobre cómo estaba su corazón y aseguró: “Muy bien, enterito ¿el tuyo?”.

Lo cierto es que uno de los indicios que demostró que la relación entre la China Suárez y el mecánico español no iba más es que ella eliminó todas sus fotos con él de las redes sociales y él la dejó de seguir.

Pero ahora también por redes sociales se desató un nuevo escándalo que los involucra a ambos. Según confirmó Luli Fernández en Socios del espectáculo (El Trece), Armando le habría empezado a escribir a Wanda Nara tras separarse de la actriz.

"Algunas cosas se las consulto a Wanda. Después me clava el visto. Pero la información la tengo. Tengo un textual de un amigo de Wanda. 'Armando está tiroteando a Wanda'. Wanda de esto no me contestó absolutamente nada”, dijo la panelista.

Todo tendría su origen en que hace algunos días atrás a la China Suárez se la vinculó con Fernando Guallar, el actor de la serie de Luis Miguel con el que habría intercambiado algunos “me gusta” y comentarios en Instagram.

“La realidad es que yo creo que es una venganza de él para la China. Salieron rumores de que estaría la China estaría saliendo con otro actor, así que Armando debe estar enojado”, sumó Luli Fernández para cerrar el tema.