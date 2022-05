Jorgelina Aruzzi, Gloria Carrá y Dalia Elnecavé, la tríada teatral que da de qué hablar

Sin estas talentosas artistas, ‘La mujer del vestido verde’ no sería posible. La obra trata sobre los sueños de una mujer atravesados por un hecho histórico y si bien toca un tema sensible, lo hace con sutileza y no cae en golpes bajos. Se presenta todos los sábados, a las 17, en el Método Kairós.