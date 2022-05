La insólita suma de dinero que se pagó por las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Ibiza

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul protagonizan el romance del año. Luego de varios meses de rumores, y de un intenso ida y vuelta en las redes, el romance finalmente se confirmó. Fueron unas fotos que los mostró juntos en Ibiza, España, las que terminaron con las especulaciones.

En este sentido, las imágenes que fueron difundidas en exclusiva por LAM (América) y el sitio Paparazzi tuvieron su valor. Fue el periodista Juan Etchegoyen quien reveló cuánto se pagó por el material. "Estás son imágenes que tranquilamente se podrían haber vendido entre 5 mil y 10 mil euros. Pero la realidad argentina hizo que se pagaran mucho menos".

Etchegoyen aseguró que el paparazzi español encargado de conseguir la imagen "habría cobrado 1500 euros de los medios argentinos que estuvieron dispuestos a tener la primicia. Esto equivale más o menos a unos 150 mil pesos que aquí es mucho dinero, pero pasándolo a la moneda europea no es tanto, es un poquito más de un sueldo básico en España".

Además, el comunicador explicó el motivo por el que las fotografías fueron tan devaluadas: "Lo que me decían es que el motivo de cobrar esta cifra tiene que ver con que las imágenes fueron sacadas con un celular y no tienen la calidad que tendría con una cámara profesional".

"No tenía pensado venderlas ni publicarlas. Yo solo quería la prueba de que estaban juntos para luego hacer un reportaje bonito con la cámara profesional. Pero entre el lugar y los amigos de ellos, fue imposible", reveló el reportero gráfico Kari G en charla con Teleshow, y aclaró el motivo por el cual no quiere mostrar su cara ni develar su nombre: "No es que me escondí igual. Ellos no saben quién soy".