La reacción de Sebastián Yatra al picante comentario íntimo que hizo Florencia Peña

Sebastián Yatra se encuentra en Argentina grabando un especial con Susana Giménez para la plataforma de streaming de Paramount+. Durante su estadía en Buenos Aires, el músico colombiano y la diva disfrutaron de varias actividades: desde comer pizza al paso, visitar la cancha de River, hasta realizar un show sorpresa en la línea H del subte

En este contexto, Florencia Peña reveló un dato íntimo sobre el cantante. "Hablan muy bien de él. Voy a empezar a usar el abridor de boca para decir las cosas que no puedo decir. Les voy a contar qué me contaron de Yatra: a mí me dijeron que Sebastián Yatra tiene una… enorme. ¡Es gigante!", dijo la conductora.

Ante semejante comentario, el artista fue abordado por un móvil de Socios del espectáculo cuando salía de la función de Inmaduros, la obra teatral que protagonizan Adrián Suar y Diego Peretti. "¿Sabés que Flor Peña, una actriz muy reconocida de acá, elogió tus dotes? No sé si la escuchaste por ahí", le preguntó el cronista. "Algún video vi", respondió Yatra entre risas sin querer sumar mayores detalles.

Por su parte, fue consultado por su paso por el país y sus jornadas de grabación con Susana. "Increíble, increíble, muy agradecido por todo, con Argentina, con este viaje tan bonito. Es hermoso regresar después de tanto tiempo, ahora ya estoy listo para volver en agosto. Estos días estuve paseando con Susana Giménez y fue lo máximo, una bacanal", comentó

"¿Qué fue lo que más te gustó de la recorrida con Susana?", quiso saber el movilero. "Todo lo que hicimos, la verdad que estuvo súper lindo. La pizza, andar en el bus, cantar con todo el mundo... ¿qué más hicimos? Estuvimos en el subte, en el metro. Estuvimos haciendo de todo, jugando Candy Crush con Susana. Ella y yo somos buen equipo de Candy Crush", reveló.

Recordemos que Yatra será el próximo protagonista de Susana, invitada de honor, el ciclo que se verá por Paramount+ y que en su primera entrega tuvo a la diva en París entrevistando a Wanda Nara.