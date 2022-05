Cuándo se conocerá el veredicto del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación está llegando a su fin. Luego de 23 días de testimonios de testigos y expertos que describieron lo que pareció ser un escandaloso matrimonio, el jurado compuesto por siete personas deberá llegar a una decisión unánime para dictar el veredicto.

Según informó The Washington Post, el jurado se reunirá nuevamente este martes 31 de mayo a partir de las 9 am (ET) para continuar con la fase de deliberación, luego que el pasado viernes 27 de mayo terminara la fase oral del juicio.

Johnny Depp.

Además, tendrán la tarea de determinar la cantidad de dinero que pagará quien pierda el juicio. Recordemos que en 2019, Depp inició la demanda por US$50 millones y luego Heard presentó una contrademanda por US$100 millones.

Amber Heard.

Hasta el momento, no existe una fecha exacta para conocer el veredicto. La gran cantidad de testimonios y pruebas presentadas por las defensas de ambas partes le llevará a los miembros del jurado mucho tiempo para analizar.

Cabe señalar que las deliberaciones podrán seguirse a través del canal de YouTube de Law & Crime. Durante la etapa de testificaciones, más de un millón de personas vieron las declaraciones.