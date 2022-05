Filtran la suma de dinero que Paulo Londra le ofreció a su ex para mantener a sus hijas

Paulo Londra continúa envuelto en un conflicto con su ex pareja por la cuota alimentaria de sus hijas. Tras llevarse a cabo la segunda audiencia en la Justicia, acusan al cantante cordobés de realizarle una propuesta insuficiente a Rocío Moreno en proporción a lo que gana. Según trascendió, el artista habría ofrecido 200 mil pesos por mes y ella lo rechazó.

Desde su cuenta de Twitter, Florencia Freijo fue quien dio a conocer la cifra. "Paulo Londra le ofreció (con lo que cobra)200.00 mil pesos por dos hijas a su ex, que por años va estar dedicada full Time a los tiempos de cuidados, perdiendo años de jubilación, ahorro, crecimiento patrimonial, mientras él levanta propiedades pestañeando. Ahí tienen al ídolo", expresó la escritora en sus redes sociales.

Tras las repercusiones de la noticia, Londra estaría considerando incluir en la propuesta bienes materiales (autos, propiedades, etc.) aunque todos estos detalles se conocerán en la próxima audiencia prevista para el 10 de mayo.

En este contexto, la semana pasada habló con Intrusos (América) la ex suegra del artista, Marina Romero, y defendió a su hija. "Se siente muy expuesta y no la pasa bien. Intenta recuperarse pero no soporta el destrato", contó. "Rocío no soportó que abandonara a la familia. Que saliera de noche y de día estuviera ausente, que de repente se fuera a pasar unos días a una cabaña con 5 amigos y 5 amigas... son cosas que a mí no me sorprenden", expresó Marina.

Finalmente, apuntó contra el entorno del cantante: "Yo fui mamá muy joven, pero si alguien se acercaba a decirme algo malo lo tomaba con pinzas. Es uno el que tiene que ver qué hace con lo que le dice el entorno".