Así está "la nena de Son de Diez", Daniela Redin, a 30 años del éxito: tiene dos hijos, estudia y...

Corrían los años noventa y los programas de la TV abierta eran furor, especialmente las tiras familiares, que en cada emisión semanal rompían el rating. Novelas como Grande Pá, Amigos son los amigos hacían explotar las mediciones y daban tema de charla para el resto de la semana.

En esa lista de súper éxitos televisivos se incluía Son de Diez, una serie que se centraba en una familia promedio de Buenos Aires formada por Silvia Montanari, Claudio García Satur y sus hijos, Florencia Peña, Diego Olivera y Daniela Redin, la más chiquita.

Redin era “Yanina” y una de las niñas actrices más conocidas de esa época. Dueña de un currículum considerable, se había hecho un lugar en la tele desde 1987, cuando debutó en novelas de la tarde como Estrellita mía, con Andrea del Boca, la primera de una seguidilla de títulos como Clave de Sol, Amigos son los amigos y unitarios adultos como Atreverse.

“Trabajé desde primer grado hasta segundo de la secundaria. Teníamos un trato con mi mamá: si yo estudiaba y me iba bien en la escuela, podía seguir trabajando. Entonces aprovechaba cada momento, no era fácil pero lo amaba, entonces el esfuerzo era el doble y una vez que entras en el trajín, aprender los guiones te da capacidad de estudio y de memoria”, contó hace unos años.

Redin recuerda lo complejo que fue atravesar su preadolescencia siendo famosa: “En la escuela ¡era tremendo! Ya me conocían pero esa época fue muy fuerte. Todos se acercaban y querían saber, está esa imagen del famosos que vive fuera de la realidad. Los profesores me preguntaban, querían saber qué iba a pasar en la historia. Pero también me ha pasado que me dijeron cosas horribles en la calle y siendo chica era difícil de entender”.

De la mano de Son de Diez, Daniela se convirtió en una celebridad. Sin embargo, una vez que la tira emitió su último episodio, en 1995, después de haber estado al aire desde 1992, Redin se alejó de los sets y nunca más actuó en la televisión.

“Tenía un representante que decidieron cambiar porque tenía problemas con muchos actores y se fue del país. El contrato no se podía tocar, entonces se complicó todo y decidimos tomarnos un espacio hasta que venciera, coincidía con que en ese momento ya estaría terminando la secundaria”, explicó.

En cuanto terminó el colegio, Daniela cambió de rumbo: “Después de eso empecé a estudiar otras cosas y no volví, más que para hacer algún corto aislado" ¿Qué es de su vida hoy, a 30 años del estreno del programa que la hizo famosa, en el que su mejor amigo era “Juancito”, un prepuber Nico Cabré?

Poco se sabe de Redin, a quien aún hoy la reconocen en la calle por su papel de “Yanina”. Tiene dos hijos, Agustín, de 18 años y Julieta, de 8, no usa redes sociales y su vida pasa por otro lado: es empleada y está cursando las últimas materias de la carrera de Derecho.

“Las ganas de volver siempre están y cuando voy al teatro lo miro con ganas”, expresó una vez, la “nena” que decidió alejarse del medio en el que conoció la fama y el mundo del espectáculo.