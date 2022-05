Rusherking realizó una polémica comparación sobre la China Suárez y María Becerra, su ex

Rusherking es uno de los referentes de la música urbana en la actualidad. Sin embargo, durante los meses logró ganar un gran reconocimiento en los medios debido a sus escándalos con María Becerra y su polémica relación con la China Suárez. Todo comenzó en diciembre.

El cantante se separó en medio de María y ella no dudó en destrozarlo en las redes sociales donde reveló que él la había traicionado con otra mujer. Un poco más calmada le pidió perdón públicamente, pero su relación no se pudo recomponer nuevamente porque "la nena de Argentina" decidió que fue suficiente.

El tiempo fue pasando y Rusherking encontró el amor en los brazos de la China Suárez de quien habló hace algunas horas en PH: Podemos Hablar: "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y eso acompaña que estoy muy enamorado y estoy muy bien por esa parte. Conocí a alguien que de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así”.

"Fue medio mutuo la verdad. Nos conocimos en una fiesta y nos estuvimos mirando ahí toda la noche. Yo no sabía si avanzar o no por que yo soy muy respetuoso y como que nunca me gusta pasarme. No la conocía hace mucho, veníamos hablando", agregó muy emocionado.

Una gran polémica se desató en las redes sociales cuando Rusherking reveló que está muy enamorado de la actriz de ATAV y confesó que hace mucho no se sentía así cuando su separación de María Becerra ocurrió hace tan solo cinco meses. Los seguidores de la famosa lo destrozaron.

Como si fuera poco, el cantante contó que hace bastante comenzó a hablar con la ex de Benjamín Vicuña mediante las redes sociales y los rumores de una infideldidad por parte de los dos no tardaron en llegar a las redes sociales. La China le agradeció las palabras a su novio con una tierna foto de ambos.

"A mí algo que me da mucha tristeza es que María Becerra habló EN PH de la relación con Rusher y habló tan bien tanto que al sábado siguiente lo llamaron y ahora lo tenés ahí vendiendo su Luna Park. BASURAAAA", "Que forro Rusher diciendo que hace mucho que no se siente así sabiendo que hace 6 meses estaba con Maria. Deja de colgarte de la fama de las mujeres flaco, literalmente te conocían como el novio de Maria Becerra", fueron algunos mensajes.