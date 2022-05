Rating: Andy Kusnetzoff volvió a sorprender en materia de audiencia

PH, Podemos Hablar continúa siendo uno de los programas más importantes de Telefe para la disputa por el rating del fin de semana. El ciclo que conduce Andy Kusnetzoff de a poco vuelve a posicionarse en materia de audiencia, luego de un comienzo errático donde llegó a alcanzar su peor nivel de audiencia en lo que va del año.

Tras algunos cambios, los últimos programas mostraron una mejora considerable, posicionándolo nuevamente entre los programas más vistos del fin de semana.

Según informaron desde la cuenta de Instagram @television.com.ar, el ciclo midió 8.8 puntos de rating. Por su parte, Pasapalabra fue el programa que lo siguió, con 7 puntos de rating. De esta manera, PH logró posicionarse una vez más como lo más visto del sábado.

¿Cuáles fueron los invitados de PH, Podemos Hablar?

La producción apostó por una de las polémicas mediáticas del momento: el romance entre La China Suárez y Rusherking. De esta forma, el joven rapero fue de la partida, donde confirmó el romance con la actriz. "Estoy muy enamorado. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así", expresó el ex novio de María Becerra.

"Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes", agregó sobre cómo se conocieron.

"Estuvimos toda la noche cruzando miraditas, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también", relató.

Además, se sumaron a la lista de invitados la periodista Cristina Pérez, la actriz Agustina Cherri, el actor y músico Antonio Birabent y el periodista de chimentos Lío Pecoraro.