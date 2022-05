Qué pasó con Agustina Cherri que se levantó enojada de la mesa de Andy Kusnetzoff

Anoche se vivió un particular momento en PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. Ya sentados en la mesa, los invitados seguían compartiendo divertidas anécdotas sobre sus vidas. Cuando le tocó el turno a Agustina Cherri hablar sobre sus comienzos como actriz, rápidamente se emocionó.

Además, recordó la primera vez que conoció al Potro Rodrigo y fue el disparador para que Kusnetzoff le propusiera un interesante juego: que ponga en práctica sus dotes actorales para simular una pelea con otro de los comensales, Antonio Birabent. La consigna consistía en que el músico y actor le hiciera una pregunta incómoda y que ella reaccionara furiosa. "La pregunta es... ¿fuiste novia de Rodrigo?", indagó Birabent.

"Siempre en la intimidad, siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece porque tengo una pareja en este momento, me ponés en una situación incómoda, tengo chicos. Muna está mirando el programa, tengo una familia, hace tres horas que estoy acá parada, tengo las patas como una galleta, estoy ca... de hambre, no es tu culpa (en relación a Andy), es esta gente que traés, chau chicos", dijo Cherri y se paró de la mesa.

La breve actuación fue celebrada por todos los presentes. "Sos muy buena, ¿no les digo que hace lo que quiere?", expresó el conductor.

Rating: ¿cómo le fue a PH, Podemos Hablar?

PH continúa siendo uno de los programas más importantes de Telefe para disputar la audiencia del fin de semana. Luego de un comienzo errático donde llegó a alcanzar su peor nivel de audiencia en lo que va del año, el programa viene remontando en sus últimas emisiones.

Tras algunos cambios, los últimos programas mostraron una mejora considerable, posicionándolo nuevamente entre los programas más vistos del fin de semana.

Según informaron desde television.com.ar, el ciclo midió 8.8 puntos de rating. Por su parte, Pasapalabra fue el programa que lo siguió, con 7 puntos de rating. De esta manera, PH logró posicionarse una vez más como lo más visto del sábado.