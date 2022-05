Andy Kusnetzoff contó qué sintió cuando se enteró de la muerte de Gerardo Rozín: "Me dolió, sentí que..."

La partida de Gerardo Rozín dejó a todos con un vacío en el pecho. El reconocido conductor era uno de los más queridos de la televisión argentina. Sus amigos se despidieron de él unos días antes de que dejara este plano y cada día parece notarse más su ausencia.

Hace tan solo algunas semanas quien habló de su amigo fue nada más ni nada menos que Luis Novaresio: "En Rosario nos cruzamos, trabajamos en radios distintas. Y acá en Buenos Aires nos juntamos con Reynaldo, con Gerardo, con Osvaldo Bazán que no es rosarino pero casi".

"Era amigo y tengo una especial cuestión porque no tuve la valentía de despedirme. Sabía que era inevitable, me ha tocado acompañar a mucha gente hasta el final, y me parece injusto lo que le pasó a Gerardo. Lo llamé, se enojó con toda razón porque no lo había llamado antes, quedamos en vernos y yo soy difícil y no fui", confesó.

Y continuó: "Me di cuenta después de que falleció de que había sido un cobarde, un cagón de no poder enfrentar la historia. Estoy recontra arrepentido. Todo el tiempo supongo que filosofo con el tema del fin y la muerte, que tengo más o menos claro todo esto, cuando te enfrentás con un hecho así... no estuve a la altura".

Ahora bien, el recuerdo de Gerardo Rozín sigue más vivo que nunca. Quien habló por primera vez hace tan solo unas horas fue Andy Kusnetzoff en una entrevista con Ciudad Magazine. El conductor de PH: Podemos Hablar abrió su corazón y recordó al productor de Telefe, quien fue su colega.

"Me dolió. Sentí, como yo no era su amigo, que también todo lo que ha pasado fue un reconocimiento hacia un colega, siento que teníamos mucho en común. Lo llamé, hablamos durante 2020 cuando yo ya sabía de su enfermedad, habíamos quedado en juntarnos y no se dio. Quedó pendiente ese encuentro, como lo dije en el posteo", expresó.

Y habló de su visita a Gracias por Venir: "Me había parecido lindo. Fue lo que más me sorprendió de Gerardo como productor. Iba preparado para todo pero quizás dentro de las sorpresas me esperaba algo más obvio como mis padres o la Tía Nelly. Pero hablaron amigos míos de cuando vivía en Brasil y después en el estudio cayó uno de ellos ¡y me lo llevé a mi casa!".