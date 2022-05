La reacción de Mariana Genesio Peña tras sufrir un ataque transfóbico delante de cámara

Este viernes, Mariana Genesio Peña fue víctima de un atraque transfóbico mientras daba un móvil para LAM (América) en la calle. Un hombre que pasaba la agredió por su identidad de género y la actriz luego hizo su descargo a través de las redes sociales.

“¿Es un trava? Hay dos géneros nada más, eh. Solamente hay dos géneros, los demás son trastornos mentales”, había increpado el sujeto que agredió a Mariana Genesio Peña. “¡Qué horror, no te puedo creer!”, le dijo la artista al periodista que la estaba entrevistando, mientras el agresor seguía vociferando una serie de agravios.

“Es la primera vez que me pasa una cosa así. Me parece que hay que estar atentos a estas cosas, así como hay causas que andan dando vueltas por la televisión, estaría buenísimo darle atención a los mensajes de odio en contra de la comunidad trans”, expresó en ese momento Genesio Peña.

Poco más tarde, a través de sus redes sociales, la actriz compartió un posteo en el que expresó: “Hoy fui objeto de un ataque transfóbico en una nota con LAM. ‘¡Es un Trava!’, y más comentarios con odio”, comenzó el descargo. “Me encantaría no darle relevancia pero hay que visibilizar y detener los mensajes de odio e intolerancia en los medios. Sí, soy toda una trava y amo serlo. Tengo todo el derecho de serlo. Gracias a todos por los mensajes de apoyo”.

Finalmente, este sábado Mariana Genesio Peña compartió un video en la red en el que agradeció el apoyo que recibió tras la violenta situación, pero entre lágrimas también expresó que tiene temor. “Pedí que no escracharan al hombre que me gritó porque yo camino sola por esa zona y ahora tengo miedo”, aseguró.

A su vez agregó angustiada: “Tomé la decisión de no dar más notas, por favor no se enojen, no estoy de ánimos y necesito menos exposición”.