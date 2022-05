El polémico comentario que hizo Flor Peña sobre Sebastián Yatra: "Tiene una..."

Flor Peña la está rompiendo al frente de LPA, su nuevo programa en la pantalla de América TV que en un comienzo generó polémica y algunas críticas en redes sociales.

Fue ahí donde, tras darse a conocer que Sebastián Yatra se encontraba en el país, recorriendo la ciudad con Susana Giménez, para un especial que están preparando para Paramount+, la conductora no pudo evitar notar un pequeño detalle.

Para el ciclo “Susana, Invitada de Honor”, la diva de los teléfonos y el ex novio de Tini Stoessel, sorprendieron con un show disfrazados en una estación de la línea H del subte porteño. Además, caminaron por las calles más emblemáticas de la ciudad y hasta comieron pizza de parados. Fue ahí, mientras Flor Peña analizaba lo sucedido que se percató de algo muy particular.

Primero en el programa comenzaron especulando sobre un posible romance entre Susana Giménez y Sebastián Yatra, pese a la gran diferencia de edad, debido a la buena onda que se veía entre ambos y los chistes que iban de uno a otro lado. Fue ahí que la ex Casados con hijos expresó: "Me gusta igual Yatra - Susana”. Pero eso no fue lo más impactante.

"Además, se lo ve con una energía linda a él. La atiende bien, la cuida”, sumo Diego Ramos, compañero de equipo, en ese momento. Lo que abrió el pie para Flor Peña en meterse en un tema más íntimo y caliente, y dijo: "Hablan muy bien de él”.

"Espera, de todo él o de él”, le preguntó el actor retrucando el comentario de la conductora y entre risas. "Sebastian Yatra tiene una… enorme”, expresó Flor Peña sin dar más vueltas. Como en ese momento tenía un abridor de boca, al estilo el que usan en los consultorios odontológicos, no se le entendió muy bien.

Fue así que Diego Ramos le consultó si se refería al tamaño, y ella finalmente expresó para cerrar el tema y no dejar nada a la imaginación: "Eso, ¡Es gigante!”.