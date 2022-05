Revelan el escandaloso motivo por el cual El Polaco terminó con Barby Silenzi: "Él encontró..."

Tras varios años en pareja, una hija en común y varios meses de idas y vueltas, finalmente se confirmó la separación entre El Polaco y Barby Silenzi. Quien dio a conocer la noticia fue la periodista Paula Varela por medio de su cuenta de Twitter: "Primicia de Socios del espectáculo, separación confirmada de Barby y El Polaco", expresó la panelista.

Luego, compartió una captura del chat que mantuvo con la bailarina y en donde confirmaba la noticia: "Sí, ya estamos separados definitivamente. Pero todo re bien. Todo desde el amor que nos seguimos teniendo, así que cada uno por su lado estamos bien".

En un primer momento trascendió que los motivos tenían que ver con el vínculo que mantiene el músico con su ex, Valeria Aquino. "El click fue acá, en el móvil con Aquino. Ella siente que El Polaco no pone el coraje que tiene que tener para enfrentar la situación con su ex, que lo llame y le pida absolutamente de todo y él vaya y esté, le arregle la cañería, el inodoro. No le pondría el freno que ella necesita que le ponga y él no está muy presente con ella", informaron en Intrusos (América TV).

Días más tarde, Juan Etchegoyen habló de "motivos familiares". "El cantante nunca le perdonó a Barby su mala relación con Alma, la hija que tiene el intérprete con Valeria Aquino”, reveló el periodista de Mitre Live.

Sin embargo, ahora trascendieron otros motivos por los que El Polaco habría terminado su vínculo con Barby. "El cantante habría encontrado chats fogosos de ella con Francisco Delgado. Si, así como lo escuchas, me contaron estos últimos días que Barby le habría enviado fotos a su ex, padre de su hija Elena, que habrían desatado la furia de El Polaco", contó Etchegoyen en Radio Mitre.